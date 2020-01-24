英入籍試洗白黑歷史 181學者聯署促修訂

181名聯署者包括牛津、劍橋、哈佛等著名學府的學者。信中具體指明政府手冊中的錯處，包括第42頁寫道「18世紀時奴隸制在英國境內屬非法，但當時奴隸制已是完全成熟的海外產業」，又如第51頁寫道「到了20世紀下半葉，帝國（殖民地）大部分有秩序過渡到英聯邦，各國被授予獨立地位」。

信中指出，「事實上，18世紀奴隸制英國境內是否合法仍有爭議，當時很多人仍被當作奴隸」。在殖民部分，信中指出「去殖民化並非『有序』而是暴力的過程……如1952至1960年間的肯尼亞「毛毛起義」（Mau-Mau Uprising ）事件」。

不提殖民地抗爭 漠視非白人貢獻

學者批評手冊資料對於殖民地抗爭、起義和獨立運動，這些在英國歷史中佔重要篇章的事件隻字不提。信中直指該手冊有「洗白歷史的巨大企圖」。

學者亦批評手冊的資料無視非白人對英國文化的巨大貢獻，手冊中提及有殖民地背景的人，只有在1810年於英格蘭開設首間咖哩屋的印度人穆罕默德（Sake Dean Mahomed）。

內政部：提供基本知識 將續審視

內政部回應稱，鑑於英國歷史的廣度，「Life in the UK 」手冊只為尋求永居英國者提供了解英國過去的開端，及協助他們對英國社會、文化和歷史有基本了解。內政部稱會繼續檢視內容並考慮所有意見。

（BBC）