聖索菲亞折射土國身分認同角力 清真寺化首辦伊斯蘭禮拜 保守派得償夙願

明報記者 周宏量

本月10日，土耳其法院裁定將聖索菲亞（Hagia Sophia）變成博物館的法令無效，變相為重新「清真寺化」開綠燈，埃爾多安隨即宣布聖索菲亞會重新作禮拜用途，其後拍板今日舉行用途變更後的首次主麻日聚禮（Friday prayers），預計將有1000至1500人出席，包括埃爾多安和執政聯盟高層。當局邀請全球領袖參與儀式，但迄昨僅阿塞拜疆和卡塔爾答允。

諾獎得主斥破壞「唯一世俗穆斯林國」

因應新冠疫情，與會者須配合防疫措施，例如戴上口罩、使用當局安排潔手液和禱告氈等。

聖索菲亞的「轉型」決定令土耳其世俗派大感憤慨，諾貝爾文學獎得主帕慕克直斥此舉抹殺土耳其作為「唯一世俗穆斯林國家」的自豪感，他形容聖索菲亞變成博物館是現代土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）「最重要和刻意的決定」，旨在告訴全世界「我們是世俗化，跟其他穆斯林國家不同，我們就像歐洲人亦是現代的，請接受我們作為你們的一分子」。

不過各大民調顯示，聖索菲亞重新「清真寺化」屬土耳其主流民意，帕慕克這類世俗派只是少數聲音。但帕慕克點出當年「博物館化」跟凱末爾改革的聯繫，卻有助了解這場爭議如何折射土耳其近代的身分認同角力。

埃爾多安對國父遺產取態曖昧

凱末爾1934年下令將聖索菲亞變成博物館後，要求回復清真寺「原狀」的的保守派呼聲未曾消失，只是受限於把持政壇的世俗派軍方。但隨着埃爾多安大權在握，這訴求不再是幻想。

專跑中東新聞的傳媒人戈什（Bobby Ghosh）在彭博社專欄形容，埃爾多安的政治生涯一直有系統地剝走凱末爾在1920年代至1930年代留下的世俗基礎，只是對外仍宣稱捍衛凱末爾的遺產。但在聖索菲亞一事上，埃爾多安放下偽裝，「如今的土耳其像是埃爾多安理想的展現，多於凱末爾的（理想）」。

埃爾多安如何看待凱末爾的遺產，一直備受爭議，對凱末爾的稱呼便是一例。土耳其宗教保守派向來迴避使用其姓氏「阿塔圖克」（Ataturk，意思為「土耳其人之父」，國會1934年通過《姓氏法》後贈此姓氏），以表示不完全支持甚至反對凱末爾世俗改革的立場，埃爾多安本人也不例外，直至2017年罕有表明不反對這姓氏，還惹起輿論熱議。分析認為，其政府在2016年流產政變後重新將凱末爾視為團結象徵，只是出於現實政治需要。世俗派始終質疑，執政的正義與發展黨（AKP）欲清除凱末爾遺產之心並未改變。

有關聖索菲亞地位的法院判決出爐後，埃爾多安發表電視演說，在不提起凱末爾姓名下，批評當時的「一黨政權」作出「歷史的背叛」。當地傳媒人質疑，埃爾多安向來不敢直接批評身為民族英雄和救星的凱末爾，但這次卻間接地做到了。

培養虔誠一代有難度

然而凱末爾在土耳其社會播下的世俗化種子已落地生根，埃爾多安似乎也無力將其連根拔起。他原計劃從下一代着手，宣稱要塑造「虔誠世代」，大力投資興建宗教學校，但其教學質素欠佳，並不受歡迎。去年民調更顯示新一代宗教虔誠度下降，15至29歲群體自稱宗教保守派的比例由2008年的32%跌至7%。現在美國留學、支持聖索菲亞兼具清真寺和基督教堂用途的土耳其人Esat Ariturk向本報說：「我相信年輕一代，他們非常寬容和尊重所有宗教和國家。」他認為，埃爾多安為年輕一代打破了一些舊有掣肘，如同「打開了另一扇門」，但自己卻無法跟上時代。

（世局解碼）