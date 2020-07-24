美駐英大使受查 涉助特朗普攬生意

《紐約時報》和美國有線新聞網絡（CNN）引述消息報道，約翰遜2018年2月向數名使館職員稱，特朗普希望在蘇格蘭的特朗普特恩伯里度假村（Trump Turnberry）舉行公開賽，時任副大使盧肯斯（Lewis Lukens）提醒他這樣做或違反道德守則。惟約翰遜礙於壓力，數周後向蘇格蘭事務大臣提出有關提案，盧肯斯其後向國務院官員報告。英國政府稱，約翰遜當時沒提出關於體育賽事的要求。

另涉多次發表歧視言論

報道又指盧肯斯同年到英國的大學發表演說，讚揚前總統奧巴馬處理與塞內加爾的關係後，遭到約翰遜斥為「叛徒」及解僱。約翰遜亦被指多次發表種族及性別歧視言論，例如在2018年黑人歷史月活動前顯得焦慮，詢問會否是「一堆黑人」出席，又質疑為何要特別慶祝。他又經常在大使館評論女性外表，並且多次在男性專用俱樂部舉辦正式聚會。據報國務院監察長辦公室去年秋天開始調查有關投訴。約翰遜周三在Twiiter發文，強調「一直遵守辦公室的道德守則和要求」。

（紐約時報/CNN）