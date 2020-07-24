「美國不安全」 加拿大法院裁難民協議無效

美加簽訂的《安全第三國協議》（STCA）2004年生效，要求難民需在抵達的首個安全國家申請庇護，原意是為免難民刻意挑選庇護地點。有代表在加拿大邊境遭拒入境難民的律師對STCA提出挑戰，質疑特朗普治下的美國對於尋求庇護者而言並不安全。自2017年特朗普上台以來，已有約5.8萬難民非法入境加國，希望獲庇護。

指難民人權遭侵犯

法庭判決引述其中一名嘗試入境加國失敗而被迫留在美國的穆斯林難民穆斯特法（Nedira Jemal Mustefa）的供辭，她表示在美國被囚禁時雖表明因宗教理由不吃豬肉，但仍獲分發豬肉，她因而不吃飯，被拘留一星期體重輕了近15磅。

延半年執行裁決

加拿大聯邦法院法官麥克唐納（Ann Marie McDonald）周三判決時說，證據表明那些在STCA之下不符申請加國庇護資格的難民，被送回美國之後即被囚禁，「我的結論是，監禁及其伴隨的後果不符合STCA的精神和宗旨也違反了加國《權利和自由憲章》第7條所保障的權利」。她推遲執行裁決6個月，讓兩國作出回應，亦可對裁決提出上訴。

加拿大公共安全部長發言人稱會檢視裁決；美國移民局暫未有回應。

（BBC/CBC）