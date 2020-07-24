波特蘭和理非勇武現分歧

極右赴當地示威 本地人抗衡

曾任聯邦調查局（FBI）特別探員的智庫「布倫南司法中心」高級研究員傑曼（Michael German）指出，波特蘭過去2至3年對示威的管治與社區產生分歧，「警方愈是進攻，愈是惹來更具攻擊性的回應」。2016年特朗普勝出大選後，波特蘭曾爆發大型示威，有人砸碎窗戶並在建築外塗鴉，警方發射催淚彈並拘捕數百人。約半年後，該市有兩名男子在仇恨犯罪中被殺，惟有極右組織數日後發起反極左組織Antifa集會，惹爭議。逾千當地人遊行反對該集會，警方拘捕近400人並拍下他們的身分證。

「警方愈進攻回應愈激烈」

事件觸發近兩年的零星示威，例如在2017年夏天，有波特蘭以外的極右組織多次到該市遊行，本地人則發起示威抗衡，逐漸演變成常見的模式：和平示威終將惡化，雙方有時會爆發肢體衝突，而左翼人士更常與警察發生衝突。2018年一場示威中，警方發射閃光彈導致兩人嚴重受傷，但同時允許右翼人士繼續遊行，被批評是針對左翼。波特蘭警方一直否認處理示威時受政治偏見影響，經常以個別示威者在人群中採取的行動，如向警員投擲雜物等，作為使用武力的理由。

（華盛頓郵報/NBC）