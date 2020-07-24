美國各地築「媽媽人牆」抗濫捕 特朗普揚言再派員執法 評論斥如軍法統治

波特蘭等地示威浪潮已持續超過50日，但涉及示威的縱火、破壞建築物、槍擊等罪案亦大幅增加。上周特朗普下令國土安全部（DHS）調派其他聯邦人員前往示威城市，保護具爭議美國雕像及聯邦財產，惟傳出聯邦人員未表明身分便拘捕示威者事件，惹濫權質疑。國土安全部則反指示威者是襲擊執法人員及破壞公物的「暴徒」，拒絕應地方首長要求撤走。

戴頭盔護目鏡 無懼警棍催淚彈

數以百計女示威者上周末起則以母親身分介入，她們戴上單車頭盔和護目鏡，蹺手築成人牆，與全副武裝的聯邦人員對峙，高喊「別向媽媽開火」，以保護後排的示威者。聯邦人員不時以警棍試圖推開其防線，並向人群發射催淚氣體及橡膠子彈，但「媽媽人牆」並未後退。

參與「築牆」的43歲的人母親文森（Jennie Vinson）稱，自己是受到遭警員跪頸的黑人弗洛伊德臨終前呼喚母親的情境感召而參加示威，「眼看一個大男人呼叫媽媽，我想對許多母親來說是轉變的時刻。除了挺身而出，我們還有什麼選擇呢？」

「媽媽人牆」在紐約、芝加哥、費城與首都華盛頓遍地開花。發起運動的墨西哥裔母親巴納姆（Bev Barnum）稱，示威影片顯示聯邦人員侵犯人權，決心保護示威者，並為黑人以及其他警暴與種族歧視受害者的母親發聲，「如仍有示威者需要我們保護，我們不會停止行動」。

特朗普斥自由派縱容犯罪

早前聲言會派員到民主黨掌政城市遏止暴力示威的總統特朗普周三再宣布，已下令數以百計聯邦人員到伊利諾伊州芝加哥市及新墨西哥州阿爾伯克基市（Albuquerque），以維護當地的「法律與秩序」，作為本月初開始的打擊暴力罪行「傳奇行動」（Operation LeGend）一部分。特朗普稱，以往數十年來許多自由派政客「將罪犯利益置於守法公民利益之上」，又批評「左翼極端運動」試圖解散警務部門，導致槍擊、謀殺等嚴重暴力罪案急增。司法部亦將提供逾6100萬美元（約4.8億港元）補助金，以助警隊招募人手。司法部長巴爾指出，新派出的聯邦人員將參與「傳統打擊罪案」行動，與處理波特蘭「騷亂與暴徒暴力」的國土安全部人員不同。

不少觀察均認為特朗普高舉「法律與秩序」旨在挽回民望，為11月總統大選鋪路。IPSOS/路透社最新民調顯示，特朗普支持度為38%，落後民主黨對手拜登約8個百分點。CNN政治分析員沃爾夫（Zachary B. Wolf）評論稱，特朗普的競選策略建立於令國家顯得不穩，要由強人挺身解決，但其派遣無表明身分的聯邦人員採用未受監察的武力打壓示威，卻標誌美國正走向軍法治國的危險狀態。

（華盛頓郵報/金融時報/CNN）