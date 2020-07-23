星大學生掐昏前女友 收監12天被轟輕判

當局要求檢視教育背景量刑因素

案情指去年5月殷子勤的女友在WhatsApp提出分手，翌日他帶着玫瑰到對方住所提出復合但被拒。殷子勤於是襲擊對方，除了掐住她的頸又用拇指按至她的左眼出血，女生最後昏迷。他被控蓄意傷人，今年2月21日認罪。罪名最高可判囚兩年，或罰款最高5000新加坡元（近2.8萬港元），或兩者兼施，但他上周五僅被罰入獄12日，代表他不會留案底。

殷子勤短暫入獄後的5個月內須遵守日間報到令，其間須佩戴電子追蹤器，及在12個月內完成80小時社會服務。判刑之輕受到外界批評，而檢察官表示無意提出上訴。人民行動黨婦女團周二發聲明對判決與罪行不成正比表示失望，網上亦有人發起聯署要求加重刑罰，並把他趕出校。校方已將殷子勤停學。

此案是新加坡近期涉及大學生的罪行而被指判刑過輕的最新一例。今年較早時一名大學生在列車上騷擾一名女士被判緩刑，同樣引發社會爭議，經檢察當局上訴後才入獄兩星期。尚穆根周二稱已要求檢視這類罪行的刑罰，相對其他罪名的判罰，及教育背景在多大程度應成為量刑的相關因素。

（聯合早報/路透社）