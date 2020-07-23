花滑女將控訴中國體罰文化 出錯即虐打 刀鞋踢腿責罵羞辱

星洲選手于書然憶兒時受訓苦况

下月滿20歲的于書然的母親是中國人，父親是新加坡人。她在中國出生、成長及受訓，其後代表新加坡出賽。在《衛報》訪問中，她透露11歲時開始受虐，每當出錯時就要伸出手受罰，「在特別糟糕的日子裏，我會連續被打逾10次」。她又憶述14歲踏入青春期，因為「增磅」而令跳躍動作做得不好時也會被打罵。她說：「我會被叫過去然後被（教練）用冰鞋刀片前端踢小腿，然後再嘗試（跳躍動作）。我不可拐着走或哭泣。」她指這些被虐待的情况經常是當着其他滑冰運動員面前發生。

于書然說，「我沒有告訴過任何朋友、學校內的大人或體育聯會，因為我受到了令人難以置信的羞辱。我被貶得微不足道」，直至最近看過有關美國體操界性侵事件的紀錄片，以及得悉英國體壇的廣泛虐待現象之後，決定公開她的經歷。

她透露，最近在北京一間訓練中心執教時，看到年輕中國運動員被虐情况，有一名滑冰運動員被打及拖出溜冰場，另一名運動員兩條韌帶斷裂下仍要參賽。她對於這虐待情况仍然發生感傷心，但指很多運動員和教練都認為這些行為是有需要，而且在中國很常見。

籲國際奧委會行動保護運動員

過往亦曾有外國運動員到中國參觀後，批評中國的訓練方法超出可接受範圍，但由在中國受訓的運動員作出指控則極為罕見。于書然指中國的運動員難以發聲，是因為他們可能會失去其位置，職業生涯可能會結束。她表示，決心要保護下一代年輕運動員，促請IOC成立兒童保護專家組成的熱線電話，處理虐待個案。她亦促請IOC趁北京舉辦冬季奧運會這之前的18個月，向其施以適當壓力。IOC曾表示，不適合評論中國的訓練方法。

（衛報）