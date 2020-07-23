fb組團隊研解決演算法種族偏見

【明報專訊】美國《華爾街日報》報道，社交網站facebook（fb）已組建了新團隊，致力研究並解決其核心平台和旗下另一社交網站Instagram可能存在的種族偏見問題。報道形容，fb以往不願探索其產品如何影響不同少數族裔，今次做法可謂改弦易轍。
報道引述知情人士透露，Instagram新成立的「公平和包容團隊」將研究該公司的演算法（包括其機器學習系統）如何影響美國黑人、西班牙裔和其他少數族裔用戶，並將這些影響與白人用戶作比較。
報道稱，其中一個針對種族的例子是，Instagram將改變帳戶被停用和被刪除的門檻，有內部分析發現，如果一名用戶的活動顯示他/她是黑人，其帳戶在新建議準則下被停用的機率，高過其他人種一半。
公司隨後稍為調整參數以減少種族影響，並禁止內部再就相關問題作研究。
黑人帳戶被停用機率高一半
Instagram一名代表證實了有關報道，並補充說fb平台也正建立類似的產品團隊。
fb近期多番被指沒有認真應對種族主義問題，該公司員工也對其處理種族問題的方式感到不滿。多家大型企業都加入了杯葛fb行列，停止在該平台賣廣告。
（華爾街日報）
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