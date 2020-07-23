62人出戰國會初選 共和黨顧選情難割席

統計發現，截至本月初，已有62名匿名者Q的信徒在27州參與國會初選，幾乎所有人都以共和黨人身分角逐，只有少數是獨立身分。

截至本月初，已有最少12人出線11月的選舉，分別會在加州（5人）、伊利諾伊（2人）、俄勒岡、喬治亞、俄亥俄、得州和科羅拉多（各1人），另在喬治亞和得州各有一名參選者進入次輪附加投票。從初選數字可看，接近60萬人投了給支持匿名者Q的參選人。

其中格林（Marjorie Greene）便是在喬治亞州進入附加投票的匿名者Q星級戰將，她在首輪投票排第一後獲特朗普祝賀她是「大贏家」，外界相信她最終會出線，大選時在該共和黨票倉勝出躋身國會。

但這些新冒起的候選人令共和黨領袖大感頭痛，他們本來就苦於如何跟深陷種族主義或反猶主義的陰謀論保持距離，現在更要跟涉及這些陰謀論的參選人競爭。這或許進一步令傳統共和黨支持者選擇疏遠該黨。問題是共和黨領袖也無法放棄那些相信陰謀論的選民，否則要保住參議院及重奪眾議院的大計將成泡影，結果只能一邊在公開表態上跟大部分匿名者Q參選人保持距離，卻一邊暗中挹注捐款支持其競選。

（The Conversation/紐約時報）