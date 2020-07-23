封殺撐特朗普「匿名者Q」 Twitter移除7000帳戶

Twitter表示，除了在過去數周移除超過7000個「匿名者Q」相關帳戶，還會禁止與匿名者Q有關的內容在平台的「趨勢」（trend）一欄出現，以及封鎖分享涉及匿名者Q陰謀論網站連結的帖文，估計影響不止15萬個帳戶，將是歷來針對親特朗普陰謀論的反擊行動中波及最廣和最進取的一次。

播陰謀論 曾指控希拉里販賣雛妓

「匿名者Q」的發起者自2017年10月起匿名在留言版貼文，宣稱有關於全球犯罪陰謀的內幕消息，尤其是聲言張貼了政府機密，顯示一項針對特朗普及其支持者的陰謀，引發各種網絡騷擾行為。例子之一是廣傳所謂的「薄餅門」（Pizzagate），那是2016年大選前開始傳出的陰謀論，指控民主黨候選人希拉里及其他黨內精英在華盛頓一間薄餅店營運販賣雛妓的網絡。匿名者Q的支持者互相轉載這些信息，令其散播速度加快。

這些陰謀論甚至引發有人在現實世界作案，例如亞利桑那州一名男子宣稱受匿名者Q鼓動，以自製裝甲車封鎖一道鄰近水壩的橋，該男子2月承認恐怖主義威脅罪。

特朗普曾轉載 漸入政壇主流

經歷2016年大選圍繞假新聞的爭議後，美國社交媒體對陰謀論的網絡愈見警惕，隨着匿名者Q漸走入政壇主流（見另稿），Twitter這次封殺也被視為回應打擊假新聞的呼聲，facebook據報有意仿效。但此舉或會令特朗普感到不滿——他本身就是匿名者Q邁向政治主流的變相推手，曾多次轉載跟匿名者Q相關帳戶的帖文，甚至公開支持跟匿名者Q有聯繫的共和黨初選參選人；而在特朗普的集會，也有參加者穿上有匿名者Q標誌的T恤和舉起類似標示。

fb擬仿效 專家：封殺未必有效

加州大學洛杉磯分校關鍵網絡調查中心聯合主任羅伯茨（Sarah Roberts）說：「考慮到在其平台追蹤鎖定、移除和封鎖這種內容——及其創造的難度和所需資源，Twitter此舉是大膽一步。」但北卡州大學教堂山分校傳播學者馬爾韋克（Alice Marwick）警告，以匿名者Q的運作方式擅於適應媒體生態的變化的特點，Twitter的封殺也難以真正阻止。

（紐約時報/NPR/NBC）