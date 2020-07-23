國土安全部監控示威者 被轟淪「特朗普軍」

特朗普上月曾簽署行政命令，要求聯邦政府保護美國的紀念碑及雕像等，任何破壞者最高判囚10年。《華盛頓郵報》報道，國土安全部的新指引旨在協助該部門人員執行該行政命令。指引授權部門人員可監控目標的社交媒體帖文，以及監視可能「損害或破壞任何公共紀念碑、紀念物或雕像」的個人或組織，包括了解其策略、行動步驟等，但未有談及可否拘留相關示威者。

曾任喬治布殊政府資深政策官員的羅森茨威格（Paul Rosenzweig）批評，國土安全部創立以來參與保護美國象徵的行動不多，而且涉及的均是恐襲，而非一般民眾示威，「新指引完全是誤用現有權限以令總統獲益，特朗普正將國土安全部變成其私人軍隊」。

白宮取經「法令治國」可能

另外，美國新聞網站Axios周日（19日）引述華府官員消息報道，特朗普與白宮高層官員私下向喬治布殊政府前司法部官員柳約翰（John Yoo）取經，研究以法令治國的可能。柳約翰曾在9/11事件後批准美國軍方及情報人員以水刑審問疑犯而惹爭議，早前他在《國家評論》撰文指出，最高法院上月裁定特朗普中止俗稱「追夢者」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（DACA）屬違法，判決其實為總統採用行政命令實施國會不肯落實的政策鋪路。柳約翰證實曾與白宮官員談論有關觀點。

哈佛大學憲法專家特賴布（Laurence Tribe）稱，特朗普動用聯邦武力對付波特蘭示威者，顯示他準備好運用總統權限打壓憲法權利，做法有如獨裁者。他認為柳約翰的看法忽視法律對總統行政權力的制約。

特朗普周一聲言會派聯邦執法人員到巴爾的摩、紐約、芝加哥和費城等幾個城市遏止示威，紐約和芝加哥市長周二表明，倘若特朗普派出未透露身分的政府單位到當地執法，將不惜將聯邦政府告上法庭。但芝加哥市長稱，如果特朗普是派聯邦調查局及其他能辨識身分的執法人員前來，她會接受，以助解決市內的槍械暴力及其他罪案問題。

（華盛頓郵報/Axios/衛報）