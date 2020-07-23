國土安全部監控示威者 被轟淪「特朗普軍」

【明報專訊】特朗普派遣國土安全部等聯邦人員處理反種族主義示威而備受質疑之際，國土安全部再發出新指引，授權部門人員可蒐集威脅損害公共紀念碑或雕像的示威者資料，不論相關物品是否位於聯邦物業範圍。有專家質疑指引不當地擴大執法權力，讓總統特朗普儼如「將國土安全部變成其私人軍隊」以獲得好處。
特朗普上月曾簽署行政命令，要求聯邦政府保護美國的紀念碑及雕像等，任何破壞者最高判囚10年。《華盛頓郵報》報道，國土安全部的新指引旨在協助該部門人員執行該行政命令。指引授權部門人員可監控目標的社交媒體帖文，以及監視可能「損害或破壞任何公共紀念碑、紀念物或雕像」的個人或組織，包括了解其策略、行動步驟等，但未有談及可否拘留相關示威者。
曾任喬治布殊政府資深政策官員的羅森茨威格（Paul Rosenzweig）批評，國土安全部創立以來參與保護美國象徵的行動不多，而且涉及的均是恐襲，而非一般民眾示威，「新指引完全是誤用現有權限以令總統獲益，特朗普正將國土安全部變成其私人軍隊」。
白宮取經「法令治國」可能
另外，美國新聞網站Axios周日（19日）引述華府官員消息報道，特朗普與白宮高層官員私下向喬治布殊政府前司法部官員柳約翰（John Yoo）取經，研究以法令治國的可能。柳約翰曾在9/11事件後批准美國軍方及情報人員以水刑審問疑犯而惹爭議，早前他在《國家評論》撰文指出，最高法院上月裁定特朗普中止俗稱「追夢者」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（DACA）屬違法，判決其實為總統採用行政命令實施國會不肯落實的政策鋪路。柳約翰證實曾與白宮官員談論有關觀點。
哈佛大學憲法專家特賴布（Laurence Tribe）稱，特朗普動用聯邦武力對付波特蘭示威者，顯示他準備好運用總統權限打壓憲法權利，做法有如獨裁者。他認為柳約翰的看法忽視法律對總統行政權力的制約。
特朗普周一聲言會派聯邦執法人員到巴爾的摩、紐約、芝加哥和費城等幾個城市遏止示威，紐約和芝加哥市長周二表明，倘若特朗普派出未透露身分的政府單位到當地執法，將不惜將聯邦政府告上法庭。但芝加哥市長稱，如果特朗普是派聯邦調查局及其他能辨識身分的執法人員前來，她會接受，以助解決市內的槍械暴力及其他罪案問題。