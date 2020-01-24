日爭議中啓國內遊 惹「人禍」播毒憂慮 調查：六成民眾贊同延後Go To Travel計劃

每人每晚最多補貼1450元

在「Go To Travel」計劃下，民眾的國內旅遊費用可獲半數補貼，每人每晚的最高補助金額為2萬日圓（約1450港元），即日來回的旅遊則為1萬日圓（約725港元）。日本現時禁止146個國家或地區的旅客入境，是疫情下旅遊限制最嚴厲的國家之一，旅遊業因而受重創。不少業界人士慨嘆，若不實施今次計劃「業界將面臨死亡」，亦有屬中小企的旅行代理業者向共同社投稿，稱3月以來已幾乎沒有新預約，營業額跌至近乎零。

大阪愛知埼玉單日增幅新高

政府上周宣布將往返東京都的旅遊排除在計劃外，惟多地亦面臨疫情反彈，如大阪府昨日新增121宗確診個案，是首次單日增幅突破百宗。內閣官房長官菅義偉表示，大阪府新增的病例以年輕人為主，重症患者亦較少，暫不考慮將大阪排除在計劃外。同日愛知縣和埼玉縣亦分別新增約60宗病例，同樣打破單日增幅新高。首相安倍晉三表示，現時政策方針仍是徹底實施防疫措施之餘，慎重地恢復經濟活動，再次促請民眾避免密閉空間、人群密集及密切接觸等情况。政府亦已要求參加今次計劃的業者做好防疫措施，若有疏忽或會被取消參與資格。

地方首長憂疫情蔓延至鄉郊

惟計劃仍難平息專家和民間對擴大疫情的憂慮。日本醫師會會長中川俊男昨日呼籲民眾在連假期間忍耐，避免非必要非緊急的外出或跨縣移動。共同社7月17至19日做的民調顯示，超過62%受訪者支持全面推遲計劃，另有17%人認為應排除其他感染個案上升的地區。人口最少的鳥取縣只有5宗確診個案，當地觀光協會表示雖歡迎旅客到訪，但該市許多人防備較低，如走路時會摘下口罩，希望旅客不會因為覺得當地疫情輕微就因而鬆懈。有地方首長亦憂慮疫情或蔓延到長者人口較多且醫療資源有限的鄉郊地區。

陸奧市關觀光設施 市長批計劃釀人禍

陸奧市市長宮下宗一郎上周批評，推行今次計劃或令至今的努力前功盡廢，「現時仍可說是天災，但繼續（推行計劃）就會演變為人禍」。他周一宣布，連休期間會關閉市內21所觀光設施。其他地方政府亦加強防疫措施，如沖繩縣昨日起開始在那霸機場為出現發燒等症狀的旅客作抗原檢測，縣政府形容是機場針對國內線旅客作檢測的全國首例。但日本法律無法強制民眾受檢測，須在獲當事人同意下實行。檢測在30至40分鐘會有結果，其間旅客應留在機場。北海道新千歲機場亦在國內線安檢範圍加裝紅外線體溫感測器。

（NHK/共同社/朝日新聞/衛報）

（抗疫新階段）