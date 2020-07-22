涉槍襲女法官寓所 美「反女權」律師自殺

兒子應門中槍亡 法官身處地窖避一劫

案發於周日下午5時，51歲聯邦地方法院拉美裔法官薩拉斯（Esther Salas）寓所門鈴響起，薩拉斯的63歲律師丈夫安德爾（Mark Anderl）偕20歲讀大學的兒子丹尼爾（Daniel Anderl）應門，但甫開門父子二人便遭穿著聯邦快遞制服的男子連槍射擊。槍手隨即逃去。丹尼爾心臟中槍身亡；安德爾重傷經救治後情况穩定。

新澤西官員稱，疑犯是霍蘭德（Roy Den Hollander），周一在距案發地點兩個小時車程外的紐約州羅克蘭鎮被發現伏屍車內，似是開槍自殺，暫未清楚犯案動機。

霍蘭德生前自認是維護男權的反女權律師，曾入稟控告紐約市夜店僅提供「女士之夜」折扣特惠是歧視而知名。他曾代表一對母女，控告政府不允她們擔當軍中特種役是違憲，該案件由薩拉斯審理，霍蘭德去年6月退出案件。他去年在網上抨擊薩拉斯「懶惰無能」。

（CNN/華盛頓郵報）