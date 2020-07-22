研究：暖化礙覓食 北極熊恐本世紀滅絕

野生餘2.6萬 減排僅延後繁殖問題

科學家估計，目前野生北極熊數量約為2.6萬頭，屬國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄中的易危動物。北極熊依靠北極海冰作海上平台以捕獵海豹，如海冰融化，牠們便可能被迫長時間在海上漂流或留在陸上，令覓食時間減少，身體脂肪儲備下降，難以養育後代，亦減少在缺乏食物的冬天中存活的機會。

今次研究以兩種氣候變化模型，分析對13個北極熊族群的影響。在沒有改變現有溫室氣體排放水平下，因北極冰層大量融化，到2040年，估計大部分北極熊族群將因繁殖困難而滅絕，僅餘位於加拿大伊利沙伯女王群島的少數族群。即使減少溫室氣體排放，令溫度升幅限制在比工業化之前的基準多2.4℃，亦只能將北極熊出現繁殖問題的時間延後至2080年。

參與研究的保育組織北極熊國際（Polar Bears International）首席科學家安斯特拉普（Steven Amstrup）稱，目前北極暖化速度較全球平均值快一倍，氣候變化趨勢令北極海冰快速消失，北極熊難以適應新環境，嚴重影響續存，唯一保護牠們的方法就是遏止暖化。

（綜合報道）