巴西右翼「騎劫國足黃金戰衣」 觸發爭奪運動

右翼穿巴西球衣撐總統 惹反感

巴西國足曾五奪世界盃，黃金戰衣家喻戶曉。不過，博索納羅（Jair Bolsonaro）去年上台以來，不少支持者都慣穿巴西國足的黃色球衣參與集會，揮舞黃綠雙色的巴西國旗。作家兼製片人阿松桑（Joao Assumpcao）正推動國民重新接納巴西國足直至1950年使用的白底藍邊戰衣。當年巴西隊在世界盃決定冠軍之戰敗予烏拉圭，該款球衣亦背上「不吉利」惡名。阿松桑認為現時是時候讓白戰衣回歸，他說：「我們現正處於嚴峻的境况，可怕的政府已奪走我們的旗幟。」他表示很討厭看到博索納羅支持者穿著黃色國家隊球衣，在新冠疫症期間參加反民主、反對社交距離措施的示威。

製片人茹斯蒂尼亞諾（Lucas Justiniano）亦主張放棄黃色球衣，他說：「我原本認為我們的國旗、顏色很漂亮，可是現在對我而言，象徵不寬容、政治無知，甚至法西斯主義了。」

不過，並非所有進步派都贊成更換國足球衣。著名體壇記者克福里（Juca Kfouri）表示理解民眾對極右派「篡奪」黃色球衣所代表的意義而憤怒，但認為大家不能放棄。他說：「你們不能任壞蛋搶走你們最貴重的物品。」

進步派續用黃色：不能被極右篡奪

巴西5月出現的「我們在一起」（Somos Juntos）推動民主運動，亦堅持以黃色為官方顏色。運動組織者普拉塔（Antonio Prata）說：「博索納羅派奪了這些象徵為己有，鞏固他們是『真正巴西人』的虛假陳述。我們必須搶救，一如我們需要擁抱國旗和高唱聖歌。誰說聖歌是博索納羅主義專屬？」巴西最大發行量報章《聖保羅頁報》（Folha de Sao Paulo）上月也呼籲讀者穿黃色以示對民主的支持，使黃色「不再只是連繫博索納羅主義或保守主義，而是民主運動」。

（衛報）

（體育政治）