籲建同盟抗中共 美卿晤約翰遜

晤藍韜文 同提「對港嚴重憂慮」

英國首相府稱，約翰遜跟蓬佩奧討論到中國在香港和新疆採取的行動、伊朗局勢及中東和平進程等議題，又承諾會致力談判有利兩國經濟的英美自由貿易協議，強調美、英、澳、加、新西蘭「五眼聯盟」的重要。蓬佩奧其後聯同藍韜文召開記者會，藍韜文稱兩人提到「對香港的嚴重憂慮」。

蓬佩奧讚揚英國日前宣布在5G建設中排除華為的決定正確。他形容「中共正構成威脅」，呼籲各國採取行動反制，並斥「中國在新冠疫情中行為可恥」，但未有提出證據。談及英美貿易協議，他指雙方將於本月底展開第三輪談判，希望能在不久將來達成協議。蓬佩奧此行預料將與前港督彭定康和現時身處英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰會面。

中國促英棄「延續殖民」幻想

英國周一宣布無限期中止與香港的引渡協議，並禁止向香港出口武器。中國駐英國大使館發言人同日批評，英方不顧中方的嚴正立場與一再交涉，違反國際法與國際關係的基本準則，粗暴干涉中國內政。外交部發言人江文斌昨在記者會上稱，英國要「放棄在香港延續殖民影響的幻想」。新華社昨（21日）亦發表評論文章，批評一些英國政客仍抱「殖民心態」，以「英國對香港負責」的蠱惑言論干涉香港事務，在外交上「隨美起舞」，以各種幌子限制中國發展的企圖不會得逞，只會得不償失。

（路透社）