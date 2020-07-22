英國會報告狠批政府：忽視俄干預公投風險

俄斥「恐俄症」 英政府拒調查

這份經8個月調查作成的50頁國會跨黨報告，涵蓋了假消息宣傳、網絡攻擊、在英的俄國僑民等議題。報告指英國是俄羅斯的「西方國家首要目標之一」，僅在美國和聯合國之後，俄國在英國的影響是「新常態」。惟英國安全機關因2001年9．11恐襲事件後的恐怖分子威脅而分心，不夠重視俄羅斯對英國施加影響的企圖，政府中人又不過問，刻意迴避。報告說選舉前後顯然是虛假信息活動的目標，但沒有一個組織牽頭解決這個「燙手山芋」問題。

委員會成員霍西（Stewart Hosie）在發布會說，政府中無人解決俄羅斯干預問題，也無人評估、探究俄羅斯曾否試圖干預2016年脫歐公投，「因為他們不想知道。這與美國對俄國涉嫌干預2016年總統大選的反應形成鮮明對比」。報告還稱，即使有可靠迹象顯示有人鼓吹俄羅斯陣營干預2014年蘇格蘭獨立公投，但英國情報部門仍無作為。

批倫敦淪「自助洗錢中心」

報告又指，每一屆政府都有政客容許跟克宮關係千絲萬縷的俄國寡頭富豪在倫敦取得影響力和存取金錢，將倫敦當作非法資金的「自助洗錢中心」。文化機構、公關公司、政治團體甚至房地產經紀都對俄羅斯政府毫無警覺。

報告呼籲英國政府「馬上行動」以應對俄國威脅，但報告沒有披露太多高度敏感資料，免俄國藉以威脅英國。

委員會成員瓊斯 （Kevan Jones） 批評首相約翰遜欠缺理據下拖延簽署報告。首相府被指為12月英國大選，推遲發表報告，首相府否認。

（衛報/BBC/CNN）