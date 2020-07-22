特朗普揚言增派聯邦人員「平亂」 被轟為爭連任

《芝加哥論壇報》周一報道，國土安全部準備本周派約150人到該市協助執法，但芝加哥市長萊特富特（Lori Lightfoot）已表明不歡迎。CNN昨引述兩名消息人士證實有關報道，稱150名國土安全調查人員將在芝加哥，將集中處理非法槍械交易及槍械暴力等問題，直至夏天完結。預料數日內有公布。

批民主黨領袖畏首畏尾

俄勒岡州波特蘭市近日的反種族主義示威演變成騷亂，有聯邦執法人員上周到波特蘭市拘捕示威者時，涉嫌蓄意隱藏執法身分兼沒有合理拘捕解釋，惹起濫權濫捕非議，州政府對國土安全部等聯邦機構提出檢控，並要求聯邦政府調走他們。但特朗普則認為聯邦人員做得出色。「他們抓了很多人並關押了其中的領袖。這些都是無政府主義者。」

他周一在白宮對記者說，俄勒岡州長、波特蘭市長和其他州議員都害怕「無政府主義者」 。他會派更多聯邦人員往紐約、芝加哥、費城、底特律、巴爾的摩、奧克蘭。他稱由「自由派民主黨人」控制的城市都「失控」，並牽扯到大選民主黨對手拜登，稱他上台將令舉國跌入地獄。

民主黨人則反指特朗普「失控」 。被特朗普點名的州長、市長等官員周一均拒聯邦執法人員不請自來，部分人矢言會以立法或訴訟來制止。費城地方檢察官把情况等同二戰對抗法西斯主義的鬥爭，聲言會對派到該市的濫權聯邦執法人員提出刑事起訴，在費城受審。波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）質疑特朗普藉製造緊張局面，提升其大選年的政治威望。

學者：國土安全部履行聯邦警務或違憲

因5月明尼阿波利斯黑人弗洛伊德（George Floyd）之死，美國多處依然有反種族主義和反警暴示威。特朗普以「法律與秩序總統」自居，簽發行政命令動員各聯邦機關的執法人員 ， 於兩周前到美國西岸城市「平亂」和保護相關爭議雕像等物。

法律學者認為，政府利用國土安全部人員履行聯邦警務職能可能已屬違憲。

（紐約時報/路透社/BBC）