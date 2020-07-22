「南北分歧」再現 「減辣」淡化東西矛盾

匈牙利波蘭威脅否決預算案

主持峰會的歐洲理事會主席米歇爾說：「這是首次以尊重法治作為預算開支的決定性標準。」匈牙利和波蘭涉嫌違反歐盟的司法標準及民主價值正受調查，北歐國家要求不可撥款給打破這些規則的政府，匈牙利和波蘭曾威脅若援助與遵守法治之間有任何掛鈎，將否決整個歐盟預算案。

根據該協議，監督法治投訴的歐盟委員會向歐洲理事會提出懲罰措施，若要削減援助須經過成員國的「有效大多數（qualified majority）」批准，即獲55%歐盟成員國（代表65%歐盟人口）表決支持，令面臨削資助的國家能較易拉攏少數支持者阻撓懲罰通過。匈牙利總理歐爾班代表其政府及波蘭說：「我們奮戰到底，這是一次巨大勝利。」

歐盟委員會已對匈牙利和波蘭展開《歐盟條約》第7條程序，若調查發現兩國政府明顯違反法治，可取消它們在歐盟的投票權。德國總理默克爾的發言人表示，默克爾承諾在德國輪值歐盟主席國結束前，即今年底之前，會完成對匈牙利的調查。

（法新社）

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