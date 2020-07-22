富國增發債渡疫關 窮國乏板斧

OECD：發達國首5個月發債86萬億

不過窮國則面對無力償債問題。此前IMF與世界銀行等經濟組織均支持暫緩發展中國家償債，以便調撥資金抗疫。G20更於4月達成「債務暫緩償還倡議」，讓全球最窮困的國家暫免償還雙邊債務至年底，並在4年內攤還，上周G20各國再計劃延長該倡議。迄今有42國申請該項援助，18國與主要債權國組織「巴黎俱樂部」簽訂債務協議。

評級機構穆迪周一則將參加計劃的埃塞俄比亞、巴基斯坦、喀麥隆、塞內加爾及科特迪瓦列入降級審查中，稱G20曾促私人債權人向負債國提供相應債務優惠，可能終致債務違約，令債權人蒙受損失。聯合國經濟和社會事務部反駁穆迪立場，表示有關計劃可改善舉債國的債務狀况，不應作為降級原因。

（金融時報/路透社）

（抗疫新階段）