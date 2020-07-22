激辯4晝夜 歐盟達復蘇基金協議 首次共同舉債 減撥款規模設煞停機制

助鞏固團結 惟成效成疑

峰會自上周五起舉行，直至歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）周二清晨在Twitter宣布：「達成協議！（Deal！）」。峰會焦點為總值7500億歐元的復蘇基金，法德原本提出的方案將5000億歐元（約4.4萬億港元）定為撥款，以助最受疫情衝擊的成員國重建經濟，但包括荷蘭、奧地利、丹麥和瑞典的「節儉四國」和芬蘭均反對讓歐盟借貸，再作為預算支出發放予成員國，要求將撥款部分減至3500億歐元（約3.1萬億港元）、把實施經濟改革作為取得資金的條件，以及加強審批資金的程序。西班牙和意大利等受疫情重擊的國家，則希望撥款不低於4000億歐元（約3.5萬億港元）。

「節儉四國」波蘭匈牙利各有得着

各國最終同意米歇爾提出的折衷方案，撥款部分為3900億歐元，其餘3600億歐元（約3.2萬億港元）則為低息貸款。方案亦設有荷蘭首相呂特（Mark Rutte）提倡的「緊急煞停」機制，即任何國家都可就另一國沒兌現經濟改革的承諾提出憂慮，從而暫停對其發放資金。

為爭取「節儉四國」支持，各國同意在預算提高淨貢獻國可獲的回扣（即可獲歐盟退回部分繳交的款項），包括荷蘭、奧地利、丹麥和瑞典，其中以奧地利升幅最大，較峰會前的提案增加138%至5.6億歐元。

各國亦同意削減歐盟項目的額外撥款，包括將協助貧困國家減少碳排放的「公正轉型基金」由300億歐元減至100億歐元等，歐盟委員會主席馮德萊恩對此表示遺憾。至於復蘇基金方案原本提出可對削弱民主價值的成員國凍結付款，惹來匈牙利和波蘭強烈反對，最終雙方各讓一步（見另稿）。

充滿火藥味 馬克龍一度欲回國

今次是歐盟史上第二長的峰會，僅次於2000年在法國尼斯舉行的一次。法新社報道，峰會初期氣氛和諧，但在僵局持續下，談判開始充滿火藥味，例如馬克龍對節儉國拒絕讓步感到厭倦，一度下令準備專機返回巴黎。隨着上周六雙邊討論的時間增加，氣氛更趨緊張。有外交官稱節儉國曾私下警告南部成員國，若他們不讓步，金融市場或會作出危險反應。馬克龍又在晚宴上批評有國家自私地「危及歐洲項目」，再度威脅退出談判，法國官員稱德國總理默克爾亦準備離開。有目擊者稱，馬克龍曾在會議間批評奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）中途離場接電話，又斥荷蘭首相呂特有如英國前首相卡梅倫。庫爾茲周一清晨回應稱：「可以理解有些人睡眠不足時，會變得沉不住氣。」

市場人士憂杯水車薪

路透社分析稱， 在一片疑歐之聲中，歐盟領袖化解巨大分歧達成協議，有助加強歐盟團結。不過有市場人士擔心，基金不用償還撥款只佔歐盟2021至23年GDP的0.75%，在世界經濟預料收縮之際，這數字有如杯水車薪。另外，歐盟的官僚架構亦可能意味着撥款會延誤。

（金融時報/衛報/法新社）

（抗疫新階段）