「小航母」大火勢礙美軍太平洋部署

「好人理查德」號經改良後可搭載F-35B戰機，是美軍艦隊中4艘有能力升降F-35B的軍艦之一，今次火災將造成長遠影響。前海軍上將柯比（John Kirby）指出，隨着美國與中國在南海地區及與朝鮮緊張關係升溫，失去這艘軍艦及其能力，會令海軍更難滿足所有作戰要求。

美國軍事諮詢機構蘭德公司（Rand Corporation）的高級國際防務研究員希思（Timothy Heath）表示，持續在印太地區部署F-35戰機，能提醒對手如中國等美軍在技術上的領先優勢，今次事故令海軍在印太地區持續部署F-35遠征特遣部隊的努力將受到嚴重打擊。

維持規模將增加壓力事故

希思又稱，事件或造成滾雪球效應，認為軍方必須縮減正在執行的任務規模，或是增加現役其他艦艇人員任務，但兩者均存在風險。若縮減目前美軍遠征特遣部隊的行動規模，可能會讓中國等國有機可乘；但若透過減少維修、休息等會加重船員壓力、增加事故和災難風險，兩者都會有損美國在區內的威信。

（CNN）