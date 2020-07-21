特朗普未允接受大選結果

民調處劣勢批造假 引白宮調查反駁

訪問於上周五（17日）在白宮錄影進行，觸及多項議題，充滿火藥味。主持人華萊士（Chris Wallace）先談及民調顯示，民眾認為拜登在處理疫情和應對種族問題，以至應付經濟問題方面均領先特朗普。《華盛頓郵報》與美國廣播公司周日公布的民調顯示，拜登以55%支持率領先特朗普15個百分點，而霍士新聞的最新民調亦顯示，拜登領先約8個百分點。特朗普回應堅稱自己並未落敗，「因為那是假民調」，稱白宮調查顯示他在全國和關鍵游離州的支持度都勝過拜登。他又聲言，如拜登勝出，會視乎情况決定是否承認結果，批評拜登無法勝任總統職務，當選後會推動削減警隊經費等措施，將摧毁美國。

稱疫下郵寄投票干預選舉 未提理據

特朗普又指在疫情中可能較廣泛採用的郵寄投票會「干預選舉」。不過在華萊士質疑其說法有誤下，特朗普未能提出有相關理據。

談及疫情，特朗普稱自己一直肩負起抗疫的一切責任，堅稱美國疫情雖嚴重，但個案上升只因檢測增加，死亡率為全球最低國家之一，惟未能提供數據，並一再指摘疫情來自中國。特朗普亦稱，與抗疫大將福奇（Anthony Fauci）關係「非常好」，但認為福奇「有點危言聳聽」，亦曾犯錯。華萊士反指特朗普亦可能曾說出錯誤言論，例如稱病毒最終會消失，特朗普辯稱所有人都會犯錯，但相信病毒最終會消失，「我會是正確的一方」。他亦強調會在數周內推動全面復課，稱年輕人感染後「許多人會在一天內痊癒」，並不成問題。

可入稟促重選重點 但機會未明

特朗普因抗疫不力與處理國內反種族歧視示威手法受抨擊，民望大幅滑落，他拒絕承認選舉結果的可能性已惹政界憂慮。2016年總統大選中，特朗普亦曾稱如民主黨對手希拉里勝出不會承認結果。加州大學選舉法專家哈森（Richard Hasen）教授稱，如特朗普拒絕承認選舉結果，可在符合選票差距門檻等條件下要求重新點票，游說選舉人改變投票意向，循法律途徑要求撤換選舉人，或是要求國會拒絕承認選舉人票，但存在未知政治風險。華盛頓大學憲法專家特利（Jonathan Turley）稱，特朗普亦有權入稟推翻選舉結果或要求重選，「但決定選舉是否有效不是基於候選人意願」，成事機會成疑。拜登團隊發表聲明，稱美國人民將決定選舉結果，政府會將拒絕下台的總統送走。

（霍士新聞/衛報/NPR）