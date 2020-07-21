牛津新冠疫苗首階段臨牀實驗效果佳

《刺血針》周一（20日）發表牛津大學研究，研究人員採用常致黑猩猩感冒的腺病毒（adenovirus），大幅修改病毒基因，使之不會感染人類，並注入冠狀病毒入侵細胞的關鍵「棘狀蛋白」（spike protein），使之更似冠狀病毒，從而製作出疫苗，讓免疫系統懂得怎樣攻擊冠狀病毒。

九成人接種一劑已有免疫反應

研究員為1077名18至55歲成年人注射疫苗，發現能令人體產生抗體及白血球T細胞，T細胞水平在接種14日達高峰，抗體則需時28日。九成受試者只接種一劑疫苗已能產生免疫反應，接種加強劑後則全體受試者產生免疫反應，最少維持56日。惟受實驗時間所限，暫未知道長遠效用可維持多久。雖然接種後會有輕微副作用，例如七成人發燒或頭痛，但是可用撲熱息痛藥物治療。英國首相約翰遜昨稱消息「非常正面」，在Twitter寫道：「雖然沒有保證，我們尚需更多臨牀實驗，不過這是邁向正確方向的重要一步。」

另外，英國一項臨牀實驗初步顯示一款氣霧劑療法，能大幅減少感染新型冠狀病毒感染者衍生嚴重病况，降低死亡或接受深切治療的機率。英國生物科技公司Synairgen周一稱，他們隨機抽選了100名留院而需要輔助呼吸的新冠患者接受實驗。結果，吸入干擾素β配方SNG001的藥物者，比起使用安慰劑群組，嚴重病况風險少79％；當中無一死亡，反而較安慰劑群組多逾一倍機率可能完全康復。不過，由於人數太少，專家指療效仍有待進一步實驗證明。

（英國廣播公司/路透社）