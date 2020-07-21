泰國5日6閣員辭職 經濟決策勢陷真空

稱改組內閣 巴育未提接任人選

泰國首相辦公室部長德萬（Tewan Liptapanlop）昨辭職，同日稍後勞工部長梭那恭（Chatumongol Sonakul）亦宣布請辭。連同上周四（16日）請辭的副首相頌吉（Somkid Jatusripitak）、財政部長烏達瑪（Uttama Savanayana）、大學教育研究科學與創新部長素威（Suwit Mesinsee）、能源部長頌迪叻（Sontirat Sontijirawong），合共6人，佔全體36名閣員六分之一。主責經濟事務的頌吉、烏達瑪等4名離任閣員都是享譽的技術官僚。

首相巴育表示會改組內閣，但未提出接替人選。Teneo Research分析師埃雷拉（Bob Herrera-Lim）認為，換閣「更似是政治整合，而非制定新的經濟政策思考方式」。陸軍參謀長出身的巴育在2014年政變上台，一直是執政聯盟的領袖。不過其執政聯盟有20個政黨拍檔，當中最大的國家人民力量黨黨魁是原財長烏達瑪。國家人民力量黨近期爆發權鬥，6月改組領導層時，負責國家安全事務的副相巴威（Prawit Wongsuwon）取代烏達瑪成為黨魁，阿努差（Anucha Nakasai）取代頌迪叻任秘書長。烏達瑪、頌吉等4人於7月9日退黨。銀行家出身的首相辦公室副秘書長戈布塞（Kobsak Pootrakul）亦於上周四退黨和離職，他被視為頌吉一派人馬。美聯社指出，該黨內的軍事集團勢力經此更為鞏固。

「經濟危機下換人具破壞力」

國際政經記者佩塞克（William Pesek）在《日經亞洲評論》撰文，指出撤換似是因為今年泰國GDP預計萎縮8.1％，但這時勢換人「更具破壞力」。泰國央行行長威拉泰（Veerathai Santiprabhob）預定9月卸任，接任人仍然未明，其餘主責經濟的官員如今亦易人，還可能會因人選的政治爭拗，致國家的財政、貨幣和策略三大經濟職能癱瘓。

依賴出口與旅遊業的泰國在新冠疫情及環球經濟不穩定下，成為經濟表現最差的亞洲國家之一，財長烏達瑪與央行行長威拉泰5月已推出1.9萬億泰銖（4630億港元）經濟刺激方案。威拉泰周一表示，若疫情受控，泰國經濟約需兩年才能回復疫前水平。

（日經亞洲評論/彭博社/曼谷郵報）