受仙女座照片啟發 領軍女將圓兒時夢

阿米里說，宇宙的浩瀚和複雜總是讓她興奮和着迷，激發了她的好奇心，「你不曉得它怎樣運作，怎樣演化，星體怎樣產生，人類與不同生物怎樣存在當中。這一切只能通過科學來解答」。

她難忘小時候閱讀天文書籍，看到仙女座星系照片時的震撼，「我難以形容，只是意識到這刊印於一頁紙上的東西，比任何我見過的東西都宏大，我生活的地球相形見絀」。她迷上宇宙探索，但她成長的阿布扎比並無開辦相關專科，升學時唯有退而選修電腦工程，從沙迦美國大學（American University of Sharjah）畢業後在網絡公司工作，一度以為探索太空的夢想永難成真。

2006年阿聯酋創辦現稱拉希德太空中心（MBRSC）。3年後，阿米里憑電腦工程資歷加入MBRSC，並先後參與「迪拜衛星1」、「迪拜衛星2」項目，2014年開始研究「希望」號任務，晉升至火星任務副項目經理。2017年還獲任命為先進科學國務大臣，負責加強阿聯酋的先進科學發展。

「太空項目五成是女性」

她不認為在中東做女科學家是一項挑戰，「阿聯酋大多數理科畢業生都是女性，而我們的太空項目員工，有五成是女人……諷刺的是，當我們跟國際同行碰頭，我通常是會議室裏唯一的女性」。她強調阿聯酋婦女在太空、先進科學領域工作的重要，「參與這類項目有34%是女性，婦女參與先進科學和太空範疇任務和項目的比例最高」。

阿米里說，儘管偏見是世界各地婦女的重大障礙，但在阿聯酋不是這樣。阿聯酋從立國起就提供平等教育，鼓勵女孩上學，也有法律促進女性擔任領導職位。

一如其他阿拉伯國家，阿聯酋女性仍面對不少西方沒有的限制，例如必須得男性監護人同意才能結婚，不過阿聯酋女性擁有的法律權利遠比沙特阿拉伯多，一直可以駕車、擁有財產及工作。在聯合國開發計劃署（UNDP）的2019年性別不平等指數（GII）跳升23級，排名全球第26（愈高位表示性別愈平等），為阿拉伯世界之首，比英國還要高一位。阿聯酋當局稱，接受高等校育的女性愈來愈多，學士、碩士、博士畢業的女性比例，分別佔55%、41%、48%。

（紐約時報/阿聯酋通訊社/世界經濟論壇）