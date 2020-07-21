「希望」升空 阿拉伯世界首探星際

阿聯酋盼喚起伊斯蘭文明黃金時代

「希望」號（Hope）原定於15日發射，但由於發射地「種子島太空中心」的天氣欠佳，發射日期一拖再拖，到當地時間昨日早上6時58分（香港時間5時58分）終於升空，並在發射後約1小時與火箭成功分離，「希望」號上的太陽能板開始運作，提供通訊與其他系統運作所需的電力，並將以平均每小時12.1萬公里的速度飛向火星。

主導這次火星探測任務的拉希德太空中心指揮與控制中心得知升空成功後，全場喝彩。身兼先進科學國務大臣的火星任務副計劃經理阿米里（Sarah al-Amiri）說，親身目睹火箭發射，「感覺真的很不可思議」。她在發射地點跟迪拜電視台說「這是阿聯酋的未來」。她說，這項計劃為科學突破鋪路，希望在經常動盪不安的阿拉伯地區，能夠激勵年輕人。

「希望」號預計在2021年2月前抵達火星，紀念阿聯酋立國50周年。阿聯酋政府在Twitter發文寫道：「這將對阿拉伯地區傳達自豪、希望與和平的信息，喚起阿拉伯與伊斯蘭文明的黃金時代」。「希望」號不僅是阿聯酋首個火星探測器，也是阿拉伯世界首個火星探測器。它重約1.5噸，設計壽命為2年，主要任務是觀測火星大氣的溫度和濕度，以及火星氣候的變化等，它將在距火星表面2萬至4萬公里的軌道上環繞火星運行，大約每55小時繞火星運行一圈。

今年7月至8月是兩年一次的火星探測發射窗口期，繼阿聯酋後，中國和美國也將發射火星探測器。全球目前有8個火星探索任務，有些是在環繞火星軌道，有些降落在火星表面。

（法新社/中央社/新華社）