歪風遍多國體壇 各地打擊力度不足

經費不足 美調查機構積大量案件

2016年美國前國家體操隊醫納沙（Larry Nassar）被揭過去近20年性侵逾百名年輕女運動員，事件促使翌年國會通過名為《保護年輕受害者免遭性虐及安全運動授權法案》，成立獨立機構美國安全運動中心（U.S. Center for SafeSport），專責調查美國奧委會及國家體育聯會內的虐待運動員事件。成立至今3年，中心收到逾4000宗投訴，且個案持續增加。人權觀察指出，雖然該中心是根據聯邦法例成立的非牟利獨立機構，但大部分資金來自來美國奧委會和國家體育聯會，而由於該中心資金不足，積累了大量案件未有人力調查。

加國調查單位角色被動

加拿大政府於2019年成立加拿大體育熱線（CSH）及調查單位（IU），前者工作主要是「聆聽及轉介服務」，後者調查虐待運動員事件。不過這兩個項目被批評不夠全面，例如CSH的角色有限，未能跟進投訴，IU本身沒有專屬調查權，只在國家體育組織要求時才會調查，且僅會公布調查結果和建議，是否採取行動取決個別體育組織。

英國情况亦相似，雖然2013年成立國家保護小組，在國家體育組織虐待運動員個案中，擔任第三方調查員，惟它與加拿大調查單位一樣，沒權直接頒布罰則，只能提出建議，然後交由體育組織決定。

（人權觀察）