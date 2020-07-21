揭日體壇虐待成風 人權觀察促奧運前改革

題為《我被打多次，無法數算：日本未成年運動員受虐情况》的報告，於今年3至6月透過網上問卷訪問757人，另訪問8個日本體育組織及逾50名現職或前運動員等，受訪者分別來自45個地區及50種運動項目。接受問卷調查的24歲或以下受訪者中，19%表示在參與運動期間曾被人拍打、拳擊、掌摑、腳踢、撞至地上或以物體毆打，18%曾遭教練斥為「笨蛋」等言語虐待，7%在比賽時被拒提供足夠食物或水，25%曾被強迫過量進食，另有5%曾遭性侵。有關情况違反日本防止虐兒的法例、國際人權標準以及國際奧委會對保障運動員的規定。

女排名宿：虐待世代相傳

其中一名受訪的23歲職業田徑選手大紀（化名）向人權觀察憶述在九州就讀初中時遭棒球隊教練毆打的經過，指出全隊均曾被體罰，被打無數次。一次教練批評他練跑時不夠認真，在全體隊員前毆打他的面部，他即時流血，但對方並未停手。來自日本東部的20多歲精英田徑選手千惠子（化名）稱，自12歲起便曾遭同隊較年長的男隊友摸胸非禮，她雖曾向教練投訴，卻被對方要求不要告發令隊友離隊。到18歲時千惠子在比賽中肩部脫臼，需動手術治療，但其教練卻聲稱動手術會令其運動生涯告終，藉詞要她每日放學後到課室脫掉所有衣服，讓教練觸摸其身體「治療」。她曾報警求助，但當局並無任何行動，涉事教練仍在其他地方任教。

日本排球名宿益子直美亦談及兒時受訓時，每日只想着如何避免被教練毆打，從不享受打排球。她長大後與教練談及經歷，教練則稱他那一代更嚴重，「我終於明白（受虐的）經歷是連鎖效應，打破它是我們的責任」。

乏監管通報機制 受害者難申訴

報告指出，日本以往曾多次發生運動員受虐的致命事件，如2007年17歲相撲力士齋藤俊遭師父和師兄毆打致死，2012年大阪櫻宮高中男子籃球隊成員受顧問虐待後自殺等。當局自2010年代以來曾6次推出反體壇暴力的政策改革，2013年日本奧委會申辦東京奧運時，亦承諾採取措施消除體育組織中的暴力，並削減涉暴力對待女運動員的日本柔道協會經費，但改革政策對究責並無統一標準，僅屬指引，又容許體育組織自行建立機制處理虐待問題，缺乏監管與強制通報機制，令受害者難以申訴，同時學校與體育組織鮮有嚴懲涉加害的教練等。

人權觀察全球倡議主任沃登（Minky Worden）促請日本奧委會等體育組織以明年舉辦的東京奧運為契機，採取果斷行動解決體壇虐待問題，包括設立獨立機構處理有關事件。

（人權觀察/路透社/朝日新聞）