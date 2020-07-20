侵權轉發Linkin Park音樂 特朗普Twitter帖被刪

Twitter：黑客上周入侵曾盜資料

另外，Twitter上周三有多個帳戶被黑客入侵並冒名發帖，誘使網民傳送比特幣到特定帳戶。Twitter調查後於上周五（17日）公布，黑客當天攻擊130個帳戶，並重設45個帳戶的密碼以發帖，亦盜取了8個帳戶的資料。

上周黑客事件受害人包括微軟創辦人蓋茨及民主黨總統參選人拜登等藍剔認證帳戶，但Twitter表示資料被盜的並非認證帳戶。Twitter稱黑客上周藉由控制員工的帳戶和利用其憑證，利用只有內部支援團隊可使用的工具入侵用戶帳號。

Twitter未有交代黑客如何控制員工帳戶的詳情，但表示黑客利用相關工具可觀看用戶帳號的個人資料如電郵地址、電話號碼等。美國聯邦調查局（FBI）上周四表示已就事件展開調查。

（華爾街日報/衛報）