俄遠東近年最大示威 聲援首長矛頭指克宮

地區首長捲陳年謀殺案 支持者斥政治打壓

哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）毗鄰中國黑龍江省，上周六當地有萬人大示威，其他地區城市和海參崴都有數以千計民眾示威。上周六示威者的口號和海報大多是要求讓富爾加爾（Sergei Furgal）回到其所屬地區和得到公平審訊，有人高叫「莫斯科可恥」、「普京是賊」、「沙皇下台」等口號。

現年50歲的富爾加爾屬自由民主黨，2018年9月擊敗執政的統一俄羅斯黨籍對手，當選哈巴羅夫斯克邊區首長。莫斯科當局指控富爾加爾在2004至2005間涉嫌策劃謀殺兩名商人及企圖謀殺另一人。他本月9日被聯邦安全局人員拘捕，隨即送往首都莫斯科受查。當局下令將他拘留兩個月，直到出庭審訊為止，假若罪成，他將面臨終身監禁。富爾加爾否認所有指控。

富爾加爾2018年擊敗執政黨對手

富爾加爾的支持者不滿克宮把富爾加爾押往異地受查，亦認為他遭針對是因在2018年的首長選舉中擊敗克宮屬意的候選人。研究地區政治的政治分析員彼得羅夫（Nikolai Petrov）指：「他們找不到新東西指控他，清楚顯示這是政治打壓。他們在向地方精英表明，如果可就15或20年前的罪行拘捕一名現任首長，他們也可以拘捕任何人。」

有分析指，今次事件突顯遠東地區對莫斯科政府的不滿。普京上周曾派特使到哈巴羅夫斯克嘗試調停，對示威表達理解，但要求民眾停止，同時俄羅斯聯邦安全局隨後宣布瓦解一個恐怖主義陰謀，令人憂慮當局以反恐為由鎮壓示威。官員亦警告示威有助長散播新冠病毒的風險，呼籲民眾勿參與非法集會。

（華爾街日報/紐約時報）