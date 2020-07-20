俄遠東近年最大示威 聲援首長矛頭指克宮

【明報專訊】俄羅斯遠東哈巴羅夫斯克邊區首長富爾加爾被指涉及多年前的謀殺案在本月初被捕，事件觸發民眾連續8天上街示威，當地首府哈巴羅夫斯克上周六（18日）有逾5萬人上街，成為俄國遠東地區近年來最大規模的示威遊行。有支持者認為拘捕是克宮的政治打壓，當地示威有演變成宣泄對社會議題和總統普京管治不滿的趨勢。
地區首長捲陳年謀殺案 支持者斥政治打壓
哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）毗鄰中國黑龍江省，上周六當地有萬人大示威，其他地區城市和海參崴都有數以千計民眾示威。上周六示威者的口號和海報大多是要求讓富爾加爾（Sergei Furgal）回到其所屬地區和得到公平審訊，有人高叫「莫斯科可恥」、「普京是賊」、「沙皇下台」等口號。
現年50歲的富爾加爾屬自由民主黨，2018年9月擊敗執政的統一俄羅斯黨籍對手，當選哈巴羅夫斯克邊區首長。莫斯科當局指控富爾加爾在2004至2005間涉嫌策劃謀殺兩名商人及企圖謀殺另一人。他本月9日被聯邦安全局人員拘捕，隨即送往首都莫斯科受查。當局下令將他拘留兩個月，直到出庭審訊為止，假若罪成，他將面臨終身監禁。富爾加爾否認所有指控。
富爾加爾2018年擊敗執政黨對手
富爾加爾的支持者不滿克宮把富爾加爾押往異地受查，亦認為他遭針對是因在2018年的首長選舉中擊敗克宮屬意的候選人。研究地區政治的政治分析員彼得羅夫（Nikolai Petrov）指：「他們找不到新東西指控他，清楚顯示這是政治打壓。他們在向地方精英表明，如果可就15或20年前的罪行拘捕一名現任首長，他們也可以拘捕任何人。」
有分析指，今次事件突顯遠東地區對莫斯科政府的不滿。普京上周曾派特使到哈巴羅夫斯克嘗試調停，對示威表達理解，但要求民眾停止，同時俄羅斯聯邦安全局隨後宣布瓦解一個恐怖主義陰謀，令人憂慮當局以反恐為由鎮壓示威。官員亦警告示威有助長散播新冠病毒的風險，呼籲民眾勿參與非法集會。