泰罕有大集會 三大訴求 2014政變後最大反政府抗議

約2500人曼谷抗爭 多年輕人

穿著黑衫的示威者佔據曼谷老區民主紀念碑廣場一帶，在巨幅「我們不再容忍」橫額下，高唱諷刺政府的饒舌歌，揮舉抗議標語，及聽講者演說。學生運動領袖塔特普向參加者說：「我們怎能坐視沒有民主而不理？」

號召集會的「自由青年」及「泰國學生聯會」宣讀聯合聲明，要求國會解散，停止滋擾異見人士，以及修憲。軍方主導的憲法一直被指偏袒巴育，有利巴育長期執政。

倘政府不回應訴求會再上街

警方指集會非法兼違反緊急法令，事前封鎖前往的通道，又用盆栽擺滿廣場，但示威者強行越過金屬障礙物和警戒線進入會場。集會由傍晚開始，至午夜時分和平結束，無人被捕或被檢控。大會稱有2500人參與，並警告若政府不回應訴求將再次上街。

巴育2014年發動政變推翻民選政府上台後一直掌權至今。他被指破壞泰國民主，頻濫用侮辱王室法等箝制言論，亦涉及流亡境外的異見人士被擄或死亡疑案。泰國法院2月解散受新一代歡迎的未來前進黨。

（法新社/路透社/曼谷郵報）