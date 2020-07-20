峰會荷蘭堅持削復蘇補貼 默克爾馬克龍「懊惱離席」

德國總理默克爾、法國總統馬克龍主張設立1.8萬億歐元（16萬億港元）經濟振興方案，當中包括7500億歐元的復蘇基金，以及超過1萬億歐元的7年歐盟財政預算，旨在幫助受疫情衝擊最嚴重的南歐經濟體重建。不過，荷蘭為首的「節儉五國」尋求削減整個方案的規模，並把實施經濟改革作為取得資金的條件，嚴格監管資金發放的審核程序。

受疫情打擊較嚴重的西班牙及意大利反對，意大利總理孔特昨發聲明，斥荷蘭、奧地利、瑞典、丹麥及芬蘭「勒索」。匈牙利亦藉機抗拒將抗疫與人權制裁掛鈎。 匈牙利總理歐爾班亦把矛頭指向荷蘭，指「不知荷蘭首相是仇視我還是匈牙利」。

馬克龍：法德兩國準備妥協

默克爾與馬克龍堅持補貼金額不能少於4000億歐元，並於上周六晚最後一輪非正式會議中，提前離席，荷蘭首相呂特形容兩人「有點懊惱地離場」。 歐洲理事會主席米歇爾希望取得折衷方案，昨提議略減補貼金額及設「緊急煞停」機制。

馬克龍在Twitter表示，法德「為史無前例的復蘇計劃」準備好妥協。默克爾對記者說，大家立場各異，她不知會否談出解決辦法。

另外，20國集團（G20）的財政官員前天在網上連線開會，警告全球經濟前景仍存在高度不確定性，他們會繼續動用「所有可用的政策工具」來支撐全球經濟。

（路透社/法新社）