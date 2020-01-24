華郵：白宮圖阻撥款檢測及增CDC經費

草案料本周提出 共和黨人不滿阻撓

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）準備本周提出草案。民主黨跟共和黨就失業援助等項目爭持不下，而共和黨跟白宮亦現不咬弦。報道稱共和黨人擬在草案提出向各州提供250億美元（1950億港元）加強新型冠狀病毒檢測和追蹤接觸者，另給CDC約100億美元（780億港元）。

不過，政府官員不想撥款給各州作檢測及追蹤，也反對撥款給CDC。有白宮官員認為，此前已批出數十億美元支相關款項，尚有餘款未用。白宮還尋求削減給國防部及國務院用於對外援助的撥款，以及國防部用於應對疫情的相關開支。

自1月美國錄得首宗確診個案，截至昨日已逾383萬人確診、約14.3萬人死亡。約翰霍普金斯大學數據顯示，美國上周五錄得逾7.6萬宗單日新增確診，為6月初約兩萬宗的近4倍。國會4月通過的刺激經濟法案也包括250億美元撥款作病毒檢測及追蹤。特朗普曾多次稱美國應減少病毒檢測，令確診個案減少；近期亦屢次批評CDC。

消息人士稱，白宮試圖利用今次刺激經濟方案為一些跟疫情無關的項目撥款。彭博社稱，財長梅努欽提議削減醫療保健經費，將款項用於重建聯邦調查局（FBI）總部。特朗普上台之初就反對現時位於首都市內的FBI總部遷往市郊，即使原址重建費用較高昂。特朗普政府據報還想削減為原住民提供保健服務的20億美元（156億港元）撥款。

消息：財長倡削醫療重建FBI總部

白宮發言人拒絕評論報道，財政部沒有回應。民主黨總統參選人拜登的發言人批白宮做法「徹底不合常理」。

（華盛頓郵報/紐約時報/彭博社）

（抗疫新階段）