全面脫鈎難成事 「中國+1」成首選

日企東盟投資 5年增一倍

以往中國因低廉勞動力成本與龐大市場吸引各國企業設廠，但近年當地工人薪酬水平上調，同時中國本土企業競爭力上升，降低外資利潤，加上2018年日益加劇的中美貿易戰增加外資廠商在華經營風險，令多國企業開始在中國外另覓據點，新冠疫情尤成此趨勢的催化劑。

日企近年在東盟國家的投資已大增。2017年日企在東盟10國的投資為220億美元，較2012年增加一倍。日本外務省去年發表報告（見表），顯示日企2017年在這些國家的據點增幅顯著，例如泰國的日企據點跟2016年相比大增120%；越南增加了6.4%。不過規模仍然遠遜中國，日本企業在中國的據點佔整體海外據點43%。

信貸評級機構惠譽亞洲風險研究負責人巴蘇（Anwita Basu）指出，許多企業即使採用「中國+1」的生產策略，但鑑於中國出口額之高，其他國家要建立同等大規模的供應網絡，應付相應產能亦有困難。亞洲貿易中心總監埃爾姆斯（Deborah Elms）亦稱，短期內各國因疫情而出現資金短缺，要轉移生產鏈並不容易，料最終只有在全球貿易格局緩慢轉變下，才可能動搖中國在全球供應鏈的地位。

（路透社/彭博社）