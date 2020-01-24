GPS測量揭3地球板塊互相分離 專家：東非將脫非洲成大島

2005年9月，兩次火山爆發使埃塞沙漠地區出現了一道長56公里、闊達6公尺、60公尺深的巨大裂縫；那只消幾日間的劇烈爆裂程度，相當於板塊運動了數百年。美國新奧爾良圖蘭大學的地球物理學家埃賓杰（Cynthia Ebinger）相信，那是源自岩漿上湧所積蓄的壓力造成，而長此下去，連串的爆裂事故將重塑非洲大陸。

3板塊分離力量製海底巨大山脈

地球物理學家們最新根據仔細的衛星觀測結合實地考察研究，發現阿法爾州地底的3個地球板塊邊沿，正以不同速度分離：阿拉伯（Arabian）板塊約以每年2.5公分幅度遠離非洲，而努比亞（Nubian）、索馬里（Somali）板塊則以每年0.5至1.27公分的速度分開。而那些分離板塊結合的力量，正在製造出中洋脊（ mid-ocean ridge）系統，即海底的巨大山脈。

專家料整個過程需最少500萬年

加州大學聖芭芭拉分校海洋地球物理學家兼名譽教授麥克唐納（Ken Macdonald）說，亞丁灣與紅海的海水將淹浸阿法爾州，流入東非大裂谷，形成一個新海洋，而東非局部地區將自成一幅細小大陸。他說，近年全球定位系統（GPS）儀器革新了這範疇的研究，讓科學家得以測量每年小至幾毫米的移動速度。隨着所得數據愈多，學者們便愈了解發生什麼事。用衛星雷達監測東非火山活動與該大陸解體關係的英國利茲大學博士生摩爾（Christopher Moore）指出，阿法爾州是「地球唯一能探究陸地裂谷怎樣變成海洋裂谷的地方」。

非洲一分為二，相信還至少花500萬年到1000萬年。阿拉伯板塊移離非洲，在兩幅原本相連的土地間衍生出紅海與亞丁灣的過程，就花了3000萬年。

（美國全國廣播公司）