美多州强制口罩令 掀司法內戰

州長控市長限制措施過嚴

美國上周五新增逾7.7萬宗確診個案，再打破單日紀錄，住院患者人數達至4月23日以來的最高水平。多州已下令民眾在公眾地方戴口罩，包括共和黨控制、曾反對強制戴口罩的阿拉巴馬和得州等，但部分地方則掀起「口罩內戰」。喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）上周三宣告地方政府頒布的口罩令無效，翌日入稟當地法院，要求推翻亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）強制民眾戴口罩和恢復更嚴格封城的命令，稱她發出比州政府更嚴厲的防疫命令超出其權限。博頓斯上周五受訪時質疑訴訟是「個人報復」，因她在肯普提控前一日曾斥特朗普抵達亞特蘭大機場時沒戴口罩是違反當地法律。她又指出，薩凡納（Savannah）等城市亦有實施口罩令，反斥肯普越權，「我們將在法庭見」。肯普雖呼籲民眾未來一個月戴口罩，但堅稱毋須強制。

共和黨州長口罩令遭同黨官員批違黨規

多個地方政府都出現口罩內戰。共和黨籍得州州長阿博特（Greg Abbott）本月初簽署強制戴口罩的行政命令，但當地多名共和黨官員其後通過決議，譴責其決定違反黨規；路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）遭州檢察長質疑口罩令是否合憲，上周四就此提出辯護；肯塔基州巡迴法院日前頒布臨時禁制令，暫緩執行有關疫情的行政命令（包括強制戴口罩），直至州最高法院上周五裁定允許保留有關命令。

特朗普反對強迫 「公眾應享一定自由」

福奇上周五呼籲州長和市長盡可能以有力的措施促民眾戴口罩，稱戴口罩非常重要，但特朗普同日向霍士新聞表示，不同意在全國範圍強制戴口罩，認為公眾應享有一定自由。

（BBC/NBC/法新社/華爾街日報）

（抗疫新階段）