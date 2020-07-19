「民權六巨頭」最後一人 劉易斯病逝

劉易斯1940年生於阿拉巴馬州，當時美國南部仍奉行種族隔離政策，他身受其害，促使他長大後投身黑人民權運動。劉易斯是1961年13位最早期的「自由乘車者」（Freedom Riders）之一，挑戰各州公共交通工具的種族隔離政策，其間他曾多次被毆打或惡意拘捕坐牢。

曾與馬丁路德金組織集會

1963年，劉易斯與另一黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）等合作，組織「向華盛頓進軍」集會，估計有20萬至30萬人參與，為美國史上最大型人權政治集會，被視為黑人民權運動高峰。馬丁路德金在此發表「我有一個夢」演說，時年23歲的劉易斯則是台上最年輕的演說者。

1970年代，劉易斯投身南部黑人投票權教育運動，到1980年代初先任亞特蘭大市議員，至1987年起出任喬治亞州聯邦眾議員，多年來未忘平權初衷，獲同僚譽為「國會良心」。他去年底宣布患末期胰臟癌。

被譽為國會良心 上月為弗洛伊德發聲

佩洛西盛讚劉易斯是美國民權運動的巨人，「他的善良、信念和勇氣改變了我們的國家」，並讚他奉獻出人生每一天來為所有人帶來自由和公義。劉易斯上月也為疑遭警察跪頸至死的黑人弗洛伊德發聲表示：「人們如今明白這場抗爭是為了什麼，這是通往全人類享有自由和公義的漫漫長路中的另一小步。」

特朗普未表態 羅冠聰悼念

劉易斯2001年以質疑當選合法性為由拒絕出席小布殊的總統就職典禮，2017年又以「通俄門」為由，杯葛特朗普的總統就職典禮。特朗普當時斥劉易斯應先顧好自己的「破落」選區。劉易斯死訊傳出後，特朗普迄今仍未表態哀悼，惹來美國傳媒非議。劉易斯在今秋大選支持的民主黨候選人拜登則發表長篇聲明，頌讚劉易斯的一生提醒世人，身為美國人的最重要價值象徵，在於利用擁有的時間去為國家兌現承諾，即「我們生而平等，值得獲平等對待」。

現身處英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰亦有發言悼念劉易斯，稱感謝對方的支持、抗爭和傳授。

（紐約時報/BBC/CNN）