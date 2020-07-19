4聯邦部門執法手段遭質疑 專家關注或越權

行動反映聯邦政府無視地方反對

得州大學法學院教授瓦拉德克（Steve Vladeck）指出，波特蘭事件令人聯想到之前首都華盛頓所謂「恢復秩序」行徑，當時司法部長巴爾宣布聯邦政府對首都圈有獨特權力，惹來爭議，但波特蘭的例子反映聯邦政府沒理會上述區分，認為聯邦執法部門的調動權力橫跨全國，即使是相關的州或地方官員表明反對。

瓦拉德克質疑，儘管理論上波特蘭也有聯邦資產，但聯邦執法部門不一定有權在非聯邦資產執行州法律，媒體報道反映聯邦人員是在距離聯邦建築物很遠的地方執法，令法律界線更顯模糊。儘管俄勒岡州確有授權聯邦人員執行州法律，但相關法規也要求被捕者應獲告知是按聯邦人員權力和理由來拘捕，但如果媒體描述屬實，聯邦人員在整個過程中並未滿足這要求。但他同時提到，暫時無法確定這次執法行動涉及的部門是隸屬司法部的多，還是國土安全部的多。

（Lawfare）