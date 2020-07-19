美聯邦人員平民車捉示威者捱轟 波特蘭市長斥攻擊民主 州政府控聯邦機構濫捕

5月明尼蘇達警察跪頸疑致黑人弗洛伊德死亡事件，引發全美各地示威和推倒種族主義象徵。其中波特蘭示威已持續了50日。國土安全部奉總統特朗普指示，統籌聯邦機構調遣的額外人力成立「快速部署隊」，派往波特蘭、西雅圖、首都華盛頓支援聯邦警衛局（FPS），保護種族主義爭議雕像、紀念碑和聯邦資產，以及平息騷亂。單是海關及邊境保衛局、移民與海關執法局、運輸安全管理局、海岸警衛隊，合共派出了2000人。

被捕者獲釋後方知遭聯邦人員拘捕

俄勒岡公共廣播電台（POB）報道，從一批當事人口述和閉路電視片段顯示，身穿迷彩裝和未佩戴明顯識別證的聯邦執法人員，起碼從上周二（14日）起，在波特蘭藏身無標記車輛，幾乎全未自報身分和解說拘捕理由下當街抓捕和平示威者。至少13人被控觸犯涉及示威的罪行，但多人在被帶走後，未落案就已經獲釋。其中29歲的佩蒂伯恩（Mark Pettibone）憶述，上周三晚在法院外示威後準備歸家，翌晨約2時忽見一輛無標記的小型客貨車駛到身旁，4名穿綠色迷彩軍服的男子突然開車門躍下捉他進客貨車。佩蒂伯恩稱當時害怕這是極右民兵，但被扣押約兩小時獲不受檢控獲釋，當時他才知自己身處聯邦法院，其間無人透露部門身分或拘留理由。

社運人士稱拘捕方式形同綁架

波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）指摘有關聯邦人員「攻擊民主」，俄勒岡州長布朗（Kate Brown）則斥「露骨濫權」，斥特朗普在耍「政治把戲」。美國公民自由聯盟（ACLU）俄勒岡州支部臨時執行總監卡森（Jann Carson）稱波特蘭的情况值得全國關注，諷刺聯邦執法人員拘捕方式形同「綁架」。

俄勒岡州總檢察長羅森布拉姆前晚宣布，入稟起訴聯邦政府「未有適當理由」拘留示威者，敦促停止類似行徑。聲明批評此舉妨礙民眾行使憲法第一修正案保障的和平示威權利，更在街頭製造更暴力的情况。州檢察官向法庭申請臨時禁制令阻聯邦當局「非法捉人」的同時，亦要求國土安全部監督長調查事件。

國土安全部長拒撤執法者 斥示威者是暴徒

不過，國土安全部署理部長沃爾夫拒絕撤走執法者的要求，上周四還在波特蘭附和特朗普，批評州和地方政府無法恢復秩序，又斥示威者是「暴徒」和「無政府主義者」，每晚毁壞聯邦法院、在聯邦物業噴漆塗鴉以及向聯邦執法人員投石擲瓶等。海關及邊境保衛局指其執法人員有身分識認，但鑑於近日有人身攻擊執法人員事件，故不披露姓名，又聲言只有疑犯攻擊聯邦政府和損壞公物等時，才拘捕疑犯送往安全地方查問。執法人員稱，地方警察部門要求聯邦政府支援，或是聯邦政府未得地方同意而調遣執法人員，同屬罕見情况。

（俄勒岡公共廣播電台/紐約時報/英國廣播公司/法新社）