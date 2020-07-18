產權宗教自由最重要 美卿：非所有權利值捍衛

蓬佩奧稱不同人權理念激增，削弱了他視為最重要的權利，「按照我們的開國原則，許多（人權）值得捍衛，其他則不是」，但並未明言哪些權利多餘。蓬佩奧雖沒提到新聞自由，但狠批《紐約時報》探討黑奴歷史的「1619項目」散布馬克思主義的意識形態，「中共必定很高興」。他又批評示威者近日推倒涉黑奴歷史雕像的行為。

批《紐時》散播馬克思主義思想

蓬佩奧去年成立委員會，由10名跨黨派學者和專家組成，研究人權在美國外交政策角色。部分人曾公開反對墮胎權及同性婚姻。人權組織質疑委員會將重點放在宗教自由，旨在削弱性小眾、婦女和少數族裔權益；亦有前外交官及人權人士反對委員會任務，質疑將權利分優次的做法。

報告稱宗教及財產權是最重要的人權，表示成員未能就墮胎和「積極平權」（affirmative action）是否人權議題達成共識。人權觀察的婦女權益項目代理總監克拉辛（Amanda Klasing）批評，所謂權利激增的想法錯誤，「你並非看到權利激增，而是更全面保護所有人的權利」。

（衛報/NBC）