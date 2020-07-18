產權宗教自由最重要 美卿：非所有權利值捍衛

【明報專訊】美國國務卿蓬佩奧周四（16日）發表演說，公布政府委託的人權報告，稱財產權和宗教自由是最重要的人權，以彰顯美國立國原則。他又批評主流傳媒有關種族議題的報道及近日反種族主義示威威脅美國生活方式及立國原則。人權組織批評蓬佩奧對人權理解狹窄。
蓬佩奧稱不同人權理念激增，削弱了他視為最重要的權利，「按照我們的開國原則，許多（人權）值得捍衛，其他則不是」，但並未明言哪些權利多餘。蓬佩奧雖沒提到新聞自由，但狠批《紐約時報》探討黑奴歷史的「1619項目」散布馬克思主義的意識形態，「中共必定很高興」。他又批評示威者近日推倒涉黑奴歷史雕像的行為。
批《紐時》散播馬克思主義思想
蓬佩奧去年成立委員會，由10名跨黨派學者和專家組成，研究人權在美國外交政策角色。部分人曾公開反對墮胎權及同性婚姻。人權組織質疑委員會將重點放在宗教自由，旨在削弱性小眾、婦女和少數族裔權益；亦有前外交官及人權人士反對委員會任務，質疑將權利分優次的做法。
報告稱宗教及財產權是最重要的人權，表示成員未能就墮胎和「積極平權」（affirmative action）是否人權議題達成共識。人權觀察的婦女權益項目代理總監克拉辛（Amanda Klasing）批評，所謂權利激增的想法錯誤，「你並非看到權利激增，而是更全面保護所有人的權利」。