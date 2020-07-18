歷來最近太陽特寫 揭日冕高溫之謎

太空船「太陽軌道」號（Solar Orbiter）今年2月從美國佛州升空。今次傳回的照片，是太空船位於金星和水星軌道之間、離太陽約7700萬公里拍攝，是太空船首批傳送地球的相片。

首見迷你太陽耀斑 面積最細相當歐洲小國

今次觀測的一大成果是，科學家觀測到數十個迷你太陽耀斑，這種迷你太陽耀斑被科學家稱作「營火」（campfires），此前從未有人捕捉過。今次任務的首席研究員、比利時皇家天文台太陽科學研究員貝格曼斯（David Berghmans）說，「營火」比起可從地球上觀察到的太陽耀斑，面積只有百萬分之一甚至億分之一。不過，他們觀測到的最小迷你太陽耀斑，跨度也達約400公里，「差不多是一個歐洲小國的大小」，往往只出現幾分鐘就消失。

大量迷你耀斑致日冕溫度高於表面

太陽風和太陽耀斑會射出數以十億計高電荷粒子，對地球等行星造成影響，但儘管經過數十年研究，科學家仍無法充分了解這個現象。另外，太陽日冕（corona）溫度高達100萬℃，比表面的5500℃高得多，天文學家一直認為，有可能是由多個迷你太陽耀斑同時出現造成，但由於天文望遠鏡沒有足夠解像度仔細觀測太陽表面，因此這一直只流於理論層面，今次發現印證了有關假設。

擬2025年飛越太陽兩極拍攝

ESA太陽軌道號專案科學家米勒（Daniel Muller）稱，首批傳回的照片超乎預期：「我們已經可以看到非常有趣的自然現象，是以前我們無法觀察到的細節。這令我們有信心太陽軌道號將能助我們解答關於太陽懸而未決的深奧問題。」

「太陽軌道」號會繼續環繞太陽觀察，預計將在2025年起飛越太陽兩極拍攝照片。此前唯一飛越太陽兩極的太空任務是美國太空總署的「尤利西斯」號，但並沒有相機。

（衛報/中央社）