競賽白熱化 醫療界屢成黑客目標

3月起攻擊增 藥廠高度戒備

《華爾街日報》稱，歐美多地醫院、研究設施和藥廠的安全部門主管均表示，黑客攻擊早自今年3月起突然增加，現時董事會成員和高層會例行傳召他們討論有關威脅。負責進行病毒檢測的英國哈默史密斯醫藥研究公司（Hammersmith Medicines Research），3月底遭勒索軟件攻擊；美國伊利諾州有地區的衛生部3月被迫支付35萬美元（約271萬港元），贖回遭黑客鎖定的數據。

正研發新冠病毒抗體檢測的瑞士羅氏藥廠，其安全部門主管因伯（Vicky Imber）指出，高層近日得知針對同類企業的黑客攻擊後即與她聯絡，「我們處於高度戒備狀態」。多間醫院稱他們面對多宗「網絡釣魚」攻擊，黑客亦企圖通過供應商漏洞進入其系統，大多都是企圖竊取認證或利用勒索軟件感染系統。惟英國國家網絡安全中心（NCSC）周四聯同美加政府機關發表的聲明顯示，攻擊的複雜程度或異常地高。

俄國稱指控旨在抹黑科研成就

英美加將攻擊歸咎黑客組織「APT29」（別名Cozy Bear），又稱該組織幾乎肯定與俄羅斯情報機關相關，黑客利用軟件漏洞嘗試進入較易受攻擊的電腦系統，然後從受感染的電腦上載和下載檔案。NCSC主管馬丁（Ciaran Martin）指自2月留意到有關攻擊，目標包括多國知名大學和私營製藥公司，但目前沒迹象顯示有疫苗機密資料被盜。克里姆林宮否認指控。有份參與疫苗研發的俄羅斯主權基金主管德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）昨稱，指控是有人試圖抹黑俄國疫苗研發的成果。他又透露，俄國已跟藥廠阿斯利康（AstraZeneca）簽署協議生產該藥廠跟牛津大學研發的疫苗。

華府在5月曾發出類似警告，指控中國支持的黑客企圖竊取美國研究成果，北京否認。

（華爾街日報/BBC/全國廣播公司）

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