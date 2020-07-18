歐盟疫下首辦面對面峰會 復蘇基金分歧大

在疫情陰霾下，歐盟強調今次峰會是歷來最衛生的一次。領袖走進會議室時，以鞠躬和輕碰手肘與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）打招呼，所有人都戴上口罩。峰會在最大的會議室舉行，領袖之間保持數米距離，各國代表團人數由過往超過20人縮減至5人。昨日適逢默克爾66歲生日，多國領袖送上禮物，如法國總理馬克龍送她幾瓶白酒；同日亦是葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）59歲生日，默克爾送他17世紀的地圖及有關葡萄牙水手的博物館目錄。

默克爾生日 馬克龍贈白酒

復蘇基金是峰會焦點，現行方案包括5000億歐元補貼和2500億歐元貸款，獲法國和德國支持，但遭以荷蘭為首的北歐國抵制，要求縮減整體方案的規模、以經濟改革作為基金條件和擴大審批援助的程序等。意大利等南歐國則希望以補貼形式注資。方案亦提出機制，可對削弱民主價值的成員國凍結付款，匈牙利威脅會否決整個方案。荷蘭首相呂特昨會前稱，峰會達成協議的可能性不足五成。峰會為期兩天，但官員指若未能達成協議，或會持續至周日。

（路透社/法新社）

（抗疫新階段）