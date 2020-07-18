「科學不應阻礙復課」 白宮堅稱安全

美單日感染數再破頂

美國約翰霍普金斯大學統計，截至周四美國累計達357萬人確診，最少39個州分本周新增個案超越上周，加州、佛州及得州等地因感染個案激增，導致醫院病床短缺，全國逾半州分先後宣布強制戴口罩措施。國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）則警告年輕人勿無視嚴重感染風險，考慮個人對社會的責任，目前不應聚會或到酒吧享樂。

總統特朗普近日力主全國學校於秋季復課，以便家長重返工作崗位協助重振經濟，惟恐增加學童與教職員染疫風險。白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）周四（16日）在記者會上，重申特朗普希望學校全面復課，強調「科學不應阻礙復課」。她指出，在復課安排上，美國在西方國家中儼如「局外人」，又稱全面開放學校「完全安全」，聲言「科學在我們一方」，並引述研究稱兒童感染新冠病毒重症的風險較季節流感還低，「我們鼓勵各地區及各州依循科學，重啟學校」。麥肯內尼其後在Twitter強調，她的立場並非反對科學。

喬治亞州阻地方政府強制戴口罩

另外，共和黨的喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）周三宣告，州內最少15個地方政府強制民眾於公眾地方戴口罩的命令無效，並禁止地方政府作出有關指令。其後，他在周五改促請州內所有民眾戴口罩4星期防疫，但堅稱毋須強制民眾戴口罩。民主黨籍的薩凡納（Savannah）市長約翰遜（Van Johnson）率先違反禁令，周三在Twitter稱強制口罩令將於同日正式生效，違者可被罰款。他批評肯普無視科學，不顧民眾死活，「薩凡納會繼續相信及依循科學」。

（路透社/CNBC/CBS）

（抗疫新階段）