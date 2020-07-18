三大因素助盧旺達成窮國抗疫模範 免費檢測社區追蹤強勢領導

多年對愛滋病經驗應用抗疫

據美國約翰霍普金斯大學數據，盧旺達自3月中首次錄得新型冠狀病毒確診個案，至今僅錄得1435宗確診，當中4人死亡，752人已然康復。德國疫控機構已於6月中旬宣布，盧旺達不再是「高危地區」，是唯一獲剔出名單的非洲國家。美國國家公共廣播電台（NPR）稱，盧旺達多年來應對愛滋病的經驗，以及相關機制都在今次疫情大派用場。

盧旺達為遏止病毒蔓延，設法擴大檢測及追蹤能力。全國逾1230萬人口之中，累計進行200,358次免費病毒檢測。7月2日起，負責控制新冠病毒疫情的盧旺達生物醫學中心（RBC）已派出醫療隊，在首都隨機為司機及行人進行自願病毒抽檢，需時只約5分鐘。

增化驗推合併檢測 提高效率

RBC主任恩桑齊馬納（Sabin Nsanzimana）稱，實驗室的診斷能力對於有效應對新型冠狀病毒肺炎是關鍵，對確保檢測並追蹤病毒十分重要。他指出，應付愛滋病多年來所用架構、人手、基建與化驗，全適用於新冠病毒測試。RBC除了在首都基加利（Kigali）設立大型化驗所，於全國四省又設了6間化驗所，本周另於首都和南部省增設兩所分擔化驗工作。當局會即日把樣本送往化驗，其後馬上安排測試呈陽性人士隔離，以及致電或拜訪每名與之可能有過接觸的人，要求他們接受檢測和在醫院或寓所隔離直至檢測有結果。該國人均一年收入雖然只有約2000美元（1.56萬港元），但每次檢測的50美元至100美元（390至780港元）費用均由政府支付。為了加快檢測，該國最近亦推出「合併檢測法」。

動員大學生追蹤密切接觸者

盧旺達也動員社區護理人員、警察、大學生來追蹤感染者的密切接觸者，設立全國及地區指揮崗位追蹤個案。總統卡加梅的強勢領導也被認為是關鍵，他要求衛生部官員問責，並早在3月14日就停課和關閉公眾聚集場所。該國醫院5月底開始使用聯合國捐出的機械人負責探熱及監測病人的工作，減低醫護受感染風險與工作量，對控疫也有裨益。

不過盧旺達依然疫情反覆，最近個案有回升迹象。該國內閣周三（15日）決定，所有重新營業的商戶必須以數碼支付取代現金交易，學校繼續停課至9月，另禁止公眾集會、賭博活動、酒吧營業等。

2014年負責利比里亞應對伊波拉疫情的尼耶斯瓦（Tolbert Nyenswah）稱，非洲各國疫情最壞的時刻是否已過去仍是言之尚早，但認為盧旺達的抗疫成功經驗，足以說明就算在資源不足的低收入國家，病毒仍然可以受控。他指出，要做的便是依循防疫及控疫措施，政治領導更是非常關鍵，「盧旺達要繼續這做法。其他國家也應效法盧旺達」。

（盧旺達新時代/NPR/CNN）

（抗疫新階段）