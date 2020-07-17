埃塞大壩掀3國外交風波 埃及蘇丹憂斷水 專家：恐釀戰爭

造價40億美元（約312億港元）的「埃塞俄比亞復興大壩」（Grand Ethiopian Renaissance Dam）位於埃塞俄比亞和蘇丹的邊界附近，主要截住尼羅河的上游支流「青尼羅河」（Blue Nile River），預期最快2022年落成後，將成為全球規模第七大的水力發電站。自從大壩在2011年奠基後，一直引發地區局勢緊張，位處尼羅河下游的國家埃及和蘇丹皆擔憂大壩會降低水流量，威脅到其農業和供水。

埃塞全國人口約1.1億，約一半未有水電供應，政府聲言復興大壩項目可令數百萬國民脫貧。該國早計劃在本月趁雨季中段開始為大壩的水庫蓄水，但未說明具體日期。

傳蓄水 埃塞官員：豪雨形成

埃塞廣播公司周三引述水利、灌溉及能源部報道，當天已開始為大壩水庫落閘蓄水。水利部長貝克萊（Seleshi Bekele）的辦公室向路透社提供的電視講話原文，則稱大壩建設和蓄水是同時進行，「蓄水不用等到水壩完全落成」。但貝克萊隨即否認報道，在Twitter留言稱大壩水庫蓄水是因為豪雨，形成自然的水池。水庫的衛星圖片亦顯示，蓄水似只是自然形成。

埃及稱大壩帶來「生存威脅」

消息令埃及和蘇丹兩國大為緊張。埃及外交部稱已要求埃塞緊急釐清事件。開羅上月向聯合國表示，大壩令其面臨「生存威脅」。蘇丹政府指，自埃塞在位於兩個邊界的水壩蓄水，青尼羅河水量每日下降9000萬立方米；其水利部門強調，蘇丹跟埃及和埃塞仍在談判，反對任何一方單方面行動。

國際社會一直嘗試調解上述矛盾。在非洲聯盟介入下，埃塞俄比亞、埃及和蘇丹本月初展開長達11天的談判，以商討水流量分配，到周一（13日）結束，但未達成協議，暫未知下一輪談判何時舉行。

外界憂復興水壩引發埃及和埃塞軍事衝突。曾獲諾貝爾和平獎的埃塞總理阿比去年表明，「沒力量可阻」大壩落成。專攻中東事務的《獨立報》顧問編輯阿布杜（Ahmed Aboudouh）警告，無論阿比還是埃及總統塞西皆面對國內認受性危機，或不惜打仗挽回地位，兩國開戰的可能比外界想像高。

（路透社/Al-Monitor/半島電視台/獨立報）