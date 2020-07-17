持商品拍照 伊萬卡撐「特粉」捱批

拉美食品商撐特朗普惹杯葛

特朗普上周四（9日）於白宮推銷促進拉美族群發展的計劃。出席活動的Goya總裁烏納努埃（Robert Unanue）力讚特朗普施政：「擁有像特朗普總統一般的領袖，我們確實深受祝福。他是個建立者。」特朗普向被指藉大力打擊拉美非法移民以爭取支持，早引起拉美族裔不滿，烏納努埃的言論隨即惹來炮轟。拉美裔的前住房及城市發展部長卡斯特羅（Julian Castro）於Twitter發文，批評烏納努埃讚揚為政治利益將拉美裔族群描成罪犯並惡意攻訐的總統。拉美政治組織「拉美勝利基金」總裁拉耶斯（Nathalie Rayes）亦痛批，Goya負責人「讚揚美國史上最反拉美的總統」做法可恥及令人震驚，促杯葛Goya產品。

伊萬卡公職身分背書涉違規

特朗普周三於Twitter反擊，展示與數件Goya產品的合照，稱顧客爭相搶購Goya產品，「極端左翼的抹黑機器產生反效果」。伊萬卡亦在Twitter發布手持Goya罐頭的照片，以英文及西班牙文寫上「Goya必定優質」。

不少監察組織批評伊萬卡違反《哈奇法》（Hatch Act）中公職人員不得以公職身分為任何產品、服務或企業背書的規定。阿拉巴馬州前檢察總長萬斯（Joyce Whith Vance）直斥伊萬卡的帖文違法，如從中獲益更可能涉及刑事罪行。但《衛報》指出，處理官員涉道德違規的問題屬白宮職責，2017年總統顧問康韋涉推銷伊萬卡旗下的商品時並未受處分。

上屆選舉中特朗普僅獲拉美族群28%選票，但皮尤研究中心指出，現今其拉美支持率已增至30%，有分析認為主因是他的經濟政策獲不少拉美選民支持。

（金融時報/CNBC/衛報）

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