民調落後 特朗普換競選經理 競選集會冷清 分析：為錯誤找代罪羊

帕斯卡爾（Brad Parscale）獲特朗普女婿庫什納推薦，2018年2月擔任競選經理。特朗普周三在facebook公布消息，表示帕斯卡爾會繼續負責競選團隊的數碼與數據策略，擔任資深顧問。施特平（Bill Stepien）2016年8月加入特朗普競選團隊，《紐約時報》報道，特朗普喜歡他為人低調。

拜登游離州份民望領先

特朗普上月在俄克拉荷馬州塔爾薩市舉行競選集會，帕斯卡爾事前聲稱逾100萬人求票，但結果只有6200名支持者出席，場館入座率僅約1/3。據報特朗普大發雷霆，女兒伊萬卡和庫什納亦不滿帕斯卡爾的誇口。路透社引述知情人士透露，特朗普對民調感到焦慮，對「最就手」的目標「開刀」，而帕斯凱爾向來是直接說出特朗普問題的人。

美國新聞網站Axios指出，這次換人反映特朗普意識到選情告急，且他希望為自己的錯誤找代罪羊。特朗普向來就未必聽身邊顧問的策略，他自己才是競選工程的話事人，因此撤換帕斯卡爾的意義不大。報道認為，特朗普只是不願承認自己在新冠疫情下面對劣勢，也不願接受今屆對手拜登比希拉里更難對付。

六成受訪者不滿特朗普抗疫

特朗普被指應對新冠疫情不力，加上經濟受挫，令其民望落後於民主黨對手拜登。據Real Clear Politics網站，拜登在全國平均支持度領先特朗普9個百分點，他亦幾乎在所有關鍵游離州份佔優，包括佛州、賓夕法尼亞州和北卡州（表）。《紐約時報》報道，周三公布的其中一個民調顯示，62%受訪者認為特朗普在應對新冠疫情上的作為是「傷害而非幫助」。

面對選情不利，特朗普近幾周重組競選團隊，包括召回2016年競選期間負責溝通工作的米勒（Jason Miller）擔任通訊及政治策略師，5月晉升施特平為副競選經理，又招攬佛州共和黨政治顧問懷爾斯（Susie Wiles）加入。

特朗普2016年亦曾因選情落後「換血救亡」。他當年6月撤換競選經理；8月黨大會後找班農為競選團隊主席，並提拔高級顧問康韋（Kellyanne Conway）出任競選經理，最終爆冷擊敗希拉里。

（紐約時報/金融時報/路透社）

（美國大選）